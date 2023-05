Amazonas registra 60 novos casos de Covid-19, de acordo painel semanal da saúde

Informações são divulgadas às quartas-feiras e disponíveis no site da FVS-RCP no endereço www.fvs.am.gov.br

Manaus(AM)- A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), atualizou, na quarta-feira (10), os boletins de Covid-19, e vacinação no estado. As informações são atualizadas às quartas-feiras e estão disponíveis no site da FVS-RCP, no endereço www.fvs.am.gov.br

A situação epidemiológica semanal da Covid-19 que compreende de 30 de abril a 6 de maio, registra o diagnóstico de 60 novos casos de Covid-19, totalizando 636.409 casos da doença e 14.474 mortes pela doença.

Vacinação no Amazonas

Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 9.062.178 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (10), sendo 3.426.463 de primeira dose, 2.894.248 de segunda dose, 77.411 com dose única, 1.812.519 de 1ª dose de reforço, 736.928 de 2ª dose de reforço, 7.232 de dose adicional para os imunossuprimidos e 107.377 doses de vacina bivalente.

*Com informações da SES-AM

