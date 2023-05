Policlínica oferece serviço de acupuntura no tratamento para doenças físicas e emocionais, em Manaus

Manaus (AM) – A acupuntura, uma terapia milenar originária da China, tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de doenças físicas e emocionais no estado do Amazonas. Localizada no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, a Policlínica Codajás, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), oferece atendimentos em saúde com acupuntura para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) há cerca de um ano.

A acupuntura consiste em estimular pontos corporais específicos para tratar tanto os sintomas quanto as causas de uma doença. Conforme a fisioterapeuta da Policlínica Codajás, Ana Cristina, o tratamento não tem contraindicações e pode ser realizado em pacientes de todas as idades, incluindo crianças, adultos e idosos.

“É um tratamento que cuida não somente a parte física, mas emocionais e cuidamos não somente os sintomas, mas as causas. São diversos recursos que utilizamos aqui. O número de doenças a ser tratadas com acupuntura é infinito, tratando diversas doenças”, disse a fisioterapeuta.

No mês de abril, a unidade realizou mais de 10 mil procedimentos em 1.124 pacientes. A fisioterapeuta ressalta que a acupuntura pode ser utilizada para tratar uma ampla variedade de doenças, incluindo ansiedade, depressão, estresse, enxaqueca, sinusite, asma, artrite, dor na coluna e bruxismo, entre outras. Além disso, ela destaca que a terapia aborda não apenas a parte física, mas também a parte emocional dos pacientes, tratando não apenas os sintomas, mas também as causas das doenças.

O diretor-geral da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, destaca a importância do serviço para a saúde pública, já que muitas pessoas não tinham acesso à acupuntura antes de sua implantação na unidade.

“A implantação desse serviço é um marco na história da saúde pública do nosso estado, onde nós estamos entregando uma saúde de mais qualidade para nossos usuários. Antes eles só podiam fazer esse serviço no particular, hoje eles estão sendo atendidos via sistema de regulação”, explicou o diretor.

Desde que foi inserido, há um ano na Policlínica Codajás, o serviço de acupuntura tem complementado outras atividades realizadas pelos fisioterapeutas no ginásio. Antes do início do tratamento, os pacientes passam por uma pré-avaliação para avaliar questões físicas e identificar o Código Internacional da Doença (CID) correspondente à sua condição.

Resultados

Para muitos pacientes, os resultados positivos do tratamento com acupuntura são evidentes, como é o caso da dona de casa Elizabete Silva, que afirma ter experimentado uma grande melhoria tanto em sua saúde física quanto emocional.

“Esse tratamento é tudo de bom, tanto para o meu psicológico, quanto para o meu físico. Antes eu sentia muitas dores e os tratamentos com ventosa, acupuntura, pedras quentes são excelentes. No meu físico eu sinto uma melhora grande, porque cheguei aqui eu não andava direito, cheguei mal mesmo. No meu emocional eu chegava chorando, nervosa com crise de ansiedade, não dormia direito e agora consigo curtir meu sono”, afirmou.

Normalmente, o tratamento é composto por cerca de 10 sessões e pode incluir uma variedade de técnicas de estimulação, como ventosas, agulhas, estimulação manual, auriculoterapia e outras.

