SSP-AM capacita bombeiros para atendimento de primeiros socorros em local de acidente e casos graves

Manaus(AM) – A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública (IESP) está capacitando 55 militares no curso de Operações de Resgate em Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar (CORE-APH), voltado para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

As instruções iniciaram em abril, com o objetivo de habilitar e qualificar o militar oficial e praça da saúde do CBMAM na atuação de Resgate e Atendimento Pré-hospitalar (APH), para atuar prestando cuidados de emergência e, gerenciar situações de resgate e salvamento, no exercício das atribuições inerentes a função bombeiro militar.

Com aulas ministradas na sede IESP, no Distrito Industrial, o curso tem carga horária de 286 horas, com 55 alunos, e formará o profissional bombeiro militar para atuar em casos de acidente de trânsito, incêndio, inundações, desabamentos, emergências clínicas como parada cardiorrespiratória, (PCR), obstrução de vias aéreas, parto de emergência, situações de distúrbios psiquiátricos, atendimentos pré-hospitalares tático, prevenções em eventos, entre outras emergências e atividades.

Os militares formados irão atuar nas Unidades de Resgate (UR) e nas Viaturas de Intervenção Rápida (VIR), as quais realizam inúmeros atendimentos de resgate e atendimento pré-hospitalar urgências e emergências, em ambiente urbano e rodoviário, entre outros.

Aos alunos são ministradas disciplinas de Introdução ao APH e Resgate; Emergência Clínica Cardiológica; Emergências Respiratórias; Emergências Clínicas Neurológicas; Emergências Traumáticas; Emergências Psiquiátricas e Drogas; Emergências Aquáticas e Resgate em Meio Líquido; Gerenciamento em Situações de Emergência de Grande Vulto e Estágio Curricular.

Realizado pela parceria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) com o IESP, coordenado pelo Campus IV do Instituto de Ensino, o Curso de Operações de Resgate em Emergência e Atendimento Pré-Hospitalar tem data prevista para conclusão no dia 25 de maio.

Atendimento Pré-Hospitalar

O atendimento Pré-hospitalar ou APH se refere aos primeiros socorros realizados no local do acidente e em casos graves, onde esta ação pode ser o diferencial entre a vida e a morte do paciente. Conforme o Corpo de Bombeiros, há um sistema fixo de triagem e controle, onde é feita a análise inicial do caso e indicado o tipo de equipe necessária para o atendimento básico ou avançado.

*Com informações da SSP-AM

