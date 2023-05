Psicóloga aponta a importância do apoio dos pais na entrada dos filhos no mercado de trabalho

Manaus (AM) – O fim do Ensino Médio e a entrada no mercado de trabalho é um dos períodos mais marcantes na vida de um jovem. E, durante essa trajetória, o relacionamento dos pais é fundamental para ajudar os filhos a enfrentarem essa nova etapa da vida. Por isso, a psicóloga e professora do Centro de Ensino Literatus, Arleane de Souza, destaca que a primeira tarefa da família agora é oferecer acolhimento.

“Dentro dessa fase, eles se deparam com grandes desafios, como crise de identidade, autoestima, descobertas, que automaticamente vão se tornando amedrontadores para esses jovens”, destacou a psicóloga.

Arleane explica que é essencial que os pais e responsáveis busquem maneiras para construir vínculos com os filhos e estimular o autoconhecimento. É através desse relacionamento saudável que eles crescerão e se tornarão adultos independentes e com autoestima.

“Muito do que nós somos, adquirimos no contato familiar, e isso tem características muito importantes para a formação da nossa personalidade e também do nosso caráter”, frisou a professora do Literatus.

E, segundo Arleane, é por meio desse relacionamento que os pais ajudam a preparar os filhos para o sucesso na vida pessoal e profissional. Isso porque eles se sentem mais confiantes, focados, automotivados e equilibrados emocionalmente.

Para incentivar os jovens nessa transição para o mercado de trabalho, a orientação é que os pais convidem os filhos a descobrirem suas potencialidades, como, por exemplo, incentivar o hábito da leitura, aprender a tocar um instrumento musical, experimentar atividades ou esportes, trabalho voluntário, fazer cursos de idiomas e informática.

Além disso, a psicóloga orienta que os pais busquem uma comunicação onde há flexibilidade nas imposições do que acham ser o melhor e sempre prezar pelo diálogo, acolhimento e incentivo.

Melhor Aprendiz

Conhecido como Melhor Aprendiz, o programa é voltado para estudantes que não possuem nenhuma experiência e buscam inserção no mercado de trabalho. A iniciativa permite que os jovens, com idade entre 14 e 24 anos, possam conciliar estudos e trabalho.

O programa de aprendizagem oferece ao aprendiz um contrato temporário, regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), ou seja, o jovem possui os mesmos direitos de um colaborador da empresa.

Há oito anos, o Literatus atua em Manaus como Instituição Formadora do programa e oferece mais de 20 cursos direcionados para a atividade principal de empresas nos segmentos de Serviços, Comércio e Indústria, com aulas práticas em laboratórios. Os jovens interessados em participar das seleções devem acessar o link www.literatus.edu.br/processo-seletivo-melhor-aprendiz/ e preencher o formulário.

*Com informações da assessoria

