Um motorista, não identificado, perdeu a direção do carro que dirigia, na manhã desta sexta-feira (19), e caiu em um bueiro, na rua Galileia, na comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte de Manaus. Ninguém foi ferido.

De acordo com testemunhas, o motorista estava aprendendo a dirigir, quando desceu uma ladeira e acabou batendo violentamente contra um muro que ficava no final da rua, depois captou o veículo dentro de um bueiro fica a céu aberto, dentro de um terreno de uma moradora.

O bueiro em que o homem caiu passa por dentro do quintal de uma moradora da comunidade, que também não foi identificada, o imóvel dela, inclusive, está com à beira do precipício.

Não há informações sobre a remoção do veículo.

Veja o vídeo

🚫 VÍDEO: Homem perde a direção do carro e cai no bueiro na Zona Norte de Manaus. pic.twitter.com/1cJCOHceV6 — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 19, 2023

