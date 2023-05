Casal morre em acidente de moto na Zona Norte de Manaus

Rogerio Reis Farias, de 45 anos, e Debora de Oliveira Valente, 34, morreram em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (10), na Avenida Campos Sales, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 6°Distrito Integrado de Polícia (DIP), o casal estava em uma motocicleta modelo Bross, quando colidiu com outra moto, modelo Yamaha Factor, que vinha no sentido contrário.

O casal morreu em via pública. As pessoas que estavam na outra moto, não tiveram ferimentos graves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Corpo de Bombeiros socorre vítimas de acidente entre carreta e micro-ônibus na BR-174