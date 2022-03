Jovem é executado a tiros na porta de casa em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Igor Ferreira da Silva, de 21 anos, foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo na tarde deste sábado (5). O crime aconteceu na rua Bom Jesus, no bairro Monte Sião, zona Norte da capital.

De acordo com informações de familiares repassadas aos policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o crime aconteceu por volta das 14h, no momento em que Igor estava na frente da sua residência.

Ainda conforme as informações repassadas à polícia, a vítima foi abordada por três homens não identificados que efetuaram vários tiros e Igor não resistiu aos ferimentos e morreu na porta da casa onde morava. Os criminosos fugiram a pé.

Os policiais militares isolaram a área do crime e acionaram os órgãos competentes para realizar os procedimentos cabíveis. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve ser investigar o caso.

Veja a live sobre o caso

