A vítima possivelmente era moradora do Iranduba e foi atacada na zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Alderlan dos Santos Batista, de 25 anos, vulgo “Pan”, foi brutalmente assassinado com 10 tiros, em Manaus. O crime aconteceu por volta das 17h desta sexta-feira (4), na rua Ribeiro Couto, no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital.

Segundo informações preliminares dos policias da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, há duas versões para o caso.

A primeira é que a vítima foi ferida em outro local e veio correndo até o ponto onde caiu morta. Já a segunda versão apresentada por testemunhas aos policiais é que “Pan” teria sido abordado por três criminosos que estavam a pé e efetuaram diversos tiros contra ele.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi acionado para fazer a perícia na cena do crime. O corpo de “Pan” foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A equipe policial ainda recebeu a informação que a vítima seria moradora do município de Iranduba, localizado na região metropolitana de Manaus.

A motivação e autoria do crime devem ser investigadas Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Em Manaus, homem é brutalmente executado por criminosos em carro

“Branquinho” é torturado e decapitado por criminosos em Manaus