Nego do Borel estreia perfil e se aventura na venda de conteúdo na Privacy

São Paulo(SP) – Após se afastar da mídia por um tempo, Nego do Borel voltou e com tudo. Mesmo com turnê confirmada na Europa para os próximos meses, a grande novidade de sua carreira – no momento – é a estreia do seu perfil na Privacy , maior plataforma de vendas de conteúdos da América Latina.

A notícia, que foi dada pelo próprio cantor através de stories publicados em seu perfil no Instagram, foi consequência de diversos pedidos de fãs para ver um “pouco mais” do artista.

“Eu sempre postei foto depois do treino sem camisa e recebia várias mensagens do pessoal pedindo para eu abrir um perfil na Privacy. Até então, eu não conhecia, mas depois que entrei para ver como funciona, gostei e embalei na ideia de criar o meu perfil. Acho que a gente tem de ser o que a gente é e fazer o que a gente gosta, exibir o meu corpo é natural para mim”, conta.

Vencedor do Clipe do ano, em 2017, com a música ‘Você Partiu Meu Coração’ e indicado ao Grammy Latina, em 2019, com “Me Solta”, Nego do Borel busca na Privacy uma oportunidade de se aproximar mais dos seus fãs e um espaço para ser mais autêntico.

“Através da plataforma, entendo que posso crescer e me identificar mais com meus fãs, esse é meu objetivo e é nisso que vou investir. Uma coisa puxa a outra, então acredito que vai me ajudar na minha carreira musical e que eu tenho que fazer um pouco de cada coisa. Nesse momento, a Privacy é um desafio que estou muito ansioso e feliz em viver”, finaliza Nego.

Para assinar o perfil de Nego do Borel, o valor é de R$90,00 com opção de desconto para planos de 3 ou 6 meses.A forma de pagamento é um diferencial da plataforma, que aceita cartões de crédito, débito e PIX.

Sobre a Privacy

Fundada em 2020, a Privacy é a primeira plataforma 100% brasileira de venda de conteúdo. A empresa atua como uma rede social, por assinatura, para os criadores de conteúdo venderem materiais exclusivos.

Hoje, a empresa já atingiu mais de 2 bilhões de acessos desde a sua fundação e contabiliza mais de 150 milhões de usuários e mais de 100 mil influenciadores. A forma de pagamento é um diferencial da plataforma, que aceita cartões de crédito, débito e PIX. A Privacy é uma empresa brasileira e feita para brasileiros.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Vídeo: Anitta pede para cheirar bumbum de apresentador e viraliza

Grave: Vídeo mostra briga de Thomaz Costa e Tati Zaqui com faca

Deolane processa o Google para não ser relacionada à palavra “bafuda”