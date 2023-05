Vídeo: Anitta pede para cheira bumbum de apresentador e viraliza

Anitta tem trabalhando incansavelmente em sua carreira internacional e, na manhã deste domingo, 21, deu o que falar nas redes sociais. Durante participação no podcast ‘Sundae Conversation’, apresentado por Caleb Pressley nos Estados Unidos.



Durante a conversa, a brasileira contou para o apresentador que desenvolveu um perfume íntimo no Brasil, disponível nas principais farmácias do país. Questionada sobre as motivações para a criação do ‘Puzzy’, a cantora disse que é uma maneira de fugir do cheiro natural que as partes “mais escondidas” do corpo acabam ficando ao fim do dia. “Eu criei porque, pense comigo, os dois lados do bumbum passam o dia em atrito, fica suado e, no fim do dia, fica com um cheiro ruim”, disse.

Veja o vídeo:

*Com informações do Roma News

