Grave: Vídeo mostra briga de Thomaz Costa e Tati Zaqui com faca

São Paulo (SP) – Na última quinta-feira, dia 18, Tati Zaqui registrou um boletim de ocorrências contra Thomaz Costa na Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo.

No documento, a cantora, de 29 anos, acusa o, então, namorado, de 22, por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, além de ameaças e dano ao patrimônio. Nas redes sociais, ela divulgou alguns vídeos de brigas do casal. Em um deles, a cantora corre de seu namorado que aparece com uma faca na mão e joga no chão assim que percebe que está sendo gravado.

Veja o vídeo:

Após Tati Zaqui ter registrado um boletim de ocorrência por suposta agressão, o ator Thomaz Costa reagiu às denúncias, nesta sexta-feira (19), e disse que as marcas nas pernas dela foram provocadas pela própria cantora. O galã afirmou ainda que “foi vítima de um relacionamento abusivo”.

Vale lembrar que, se Thomaz Costa não conseguir provar sua inocência, a agressão à Tati pode levá-lo a prisão em cárcere privado, já que Lei Maria da Penha, em seu artigo 17, proíbe a aplicação de penas alternativas aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. No mais, é preciso esperar a ação da Justiça para ver o que irá acontecer.