Faturamento do Polo Industrial de Manaus alcança R$ 42,46 bilhões no primeiro trimestre

O faturamento do primeiro trimestre do PIM de 2023 teve crescimento de 6,26%, em relação ao mesmo período do ano passado

Manaus (AM) – O Polo Industrial de Manaus (PIM) teve faturamento de R$ 42,46 bilhões no primeiro trimestre de 2023, o que indica crescimento de 6,26% em relação ao resultado obtido em igual período do ano passado (R$ 39,96 bilhões). Em dólar, o faturamento entre janeiro e março deste ano totalizou US$ 8.28 bilhões, o que representa aumento de 4,55% na comparação com o primeiro trimestre de 2022 (US$ 7,92 bilhões).

Nos três primeiros meses deste ano, o PIM também obteve resultado positivo nas exportações, ao contabilizar o montante de US$ 142,82 milhões em vendas externas e um crescimento de 17,55% em relação ao resultado apurado em igual período de 2022 (US$ 121.49 milhões).

Em março, o PIM empregou 107.347 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que indica aumento de 0,3% em relação a igual mês do ano passado (107.027 trabalhadores). A média mensal de empregos diretos do PIM em 2023, até março, é de 109.299 trabalhadores.

Segmentos e produtos

PIM também obteve resultado positivo nas exportações: US$ 142.82 milhões, um crescimento de 17,55% em relação à igual período de 2022 (Foto/Arte: Fábio Alencar/Suframa)



Os cinco principais segmentos do PIM em termos de participação no faturamento global, no primeiro trimestre de 2023, foram Bens de Informática (faturamento de R$ 10,98 bilhões e participação de 25,87%), Eletroeletrônico (faturamento de R$ 8,12 bilhões e participação de 19,12%), Duas Rodas (faturamento de R$ 7,69 bilhões e participação de 18,13%), Químico (faturamento de R$ 3,74 bilhões e participação de 8,81%) e Termoplástico (faturamento de R$ 3,59 bilhões e participação de 8,46%).

Já os três principais produtos do PIM em termos de faturamento – motocicletas, motonetas e ciclomotos; televisores com tela LCD e OLED; e telefones celulares – registraram crescimento de produção no primeiro trimestre de 2023. As motocicletas tiveram 415.158 unidades produzidas e aumento de 26,08%; os televisores registraram produção de 3.214.995 unidades e crescimento de 40,81%; e os telefones celulares, por sua vez, tiveram 4.209.076 unidades fabricadas e aumento de 15,32%.

As linhas de produção de aparelhos condicionadores de ar também deram sequência ao desempenho positivo neste início de ano. Os aparelhos do tipo split system registraram, até março, produção de 1.148.260 unidades e aumento de 37,09; já os aparelhos de janela ou de parede de corpo único tiveram 42.882 unidades produzidas e crescimento de 203,4%.

Outros produtos que se destacaram no período incluem os aparelhos telefônicos, inclusive, porteiros eletrônicos, com 378.735 unidades fabricadas e crescimento de 453,30%, e os receptores de sinal de televisão, com 789.627 unidades produzidas e aumento de 113,85%.

Avaliação

O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, disse que os números do PIM no primeiro trimestre de 2023 foram bastante satisfatórios e que a autarquia segue acompanhando rotineiramente as empresas, bem como a conjuntura econômica nacional e internacional, na busca de estratégias e ações que possam reforçar o ambiente de negócios da região.

“Março foi nosso melhor valor de faturamento do ano até o momento, então isso indica uma trajetória de crescimento para o restante do primeiro semestre. Mas sabemos que é papel da Suframa estar atenta a todas as questões que envolvem a Zona Franca de Manaus e é isso que vamos continuar fazendo, em contato com as empresas, entidades de classe, órgãos governamentais e demais parceiros, no sentido de que o nosso Polo Industrial possa ser fortalecido e, com isso, a economia de toda a nossa região seja impulsionada”, disse Saraiva.

