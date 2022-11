Com R$ 16 bilhões, agosto representa o melhor faturamento mensal do PIM em 2022

Manaus (AM) – O mês de agosto trouxe resultados extremamente positivos para o Polo Industrial de Manaus (PIM). Nesse mês, não apenas o PIM registrou seu melhor valor de faturamento mensal de 2022 até o momento, com R$ 16,42 bilhões, como também o seu melhor desempenho mensal de mão de obra – 110.830 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados – e de exportações, com R$ 340,94 milhões contabilizados em vendas ao exterior.

Com os resultados apurados até agosto, o PIM fechou o acumulado dos oito primeiros meses do ano com faturamento global de R$ 113,05 bilhões, o que representa crescimento de 9,15% em relação ao mesmo intervalo do ano passado (R$ 103,57 bilhões). Em dólar, o faturamento acumulado até agosto é de US$ 22.44 bilhões, o que indica aumento de 14,95% ante o mesmo intervalo de 2021 (US$ 19.52 bilhões).

O pico de 110.830 trabalhadores registrado em agosto é 1,2% superior ao total apurado em julho de 2022 (109.512 trabalhadores) e 3,41% maior que o total verificado em agosto do ano passado (107.173 trabalhadores). Com o resultado, o PIM fechou os oito primeiros meses do ano com uma média mensal de 108.077 trabalhadores, o que indica aumento de 3,52% em relação à média mensal de igual período de 2021 (104.403 trabalhadores).

Segmentos e produtos

O segmento Eletroeletrônico (incluindo Bens de Informática) teve desempenho de destaque nos oito primeiros meses do ano, ao registrar faturamento acumulado de R$ 54,74 bilhões – crescimento de 10,11% em relação a igual período de 2021 – e contribuir com aproximadamente 48% do faturamento global do PIM. Outros segmentos que se destacaram incluem Duas Rodas, com faturamento de R$ 16,8 bilhões e crescimento de 29,38%; Termoplástico, com faturamento de R$ 10,27 bilhões e crescimento de 9,94%; Químico, com faturamento de R$ 9,54 bilhões e crescimento de 14,07%; e de Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis, com faturamento de R$ 1,76 bilhão e crescimento de 13,82%.

Entre os principais produtos fabricados pelo PIM, merecem destaque, principalmente, itens como telefones celulares, com 10.532.431 unidades fabricadas até agosto e aumento de 14,94%; motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 931.664 unidades fabricadas e crescimento de 15,84%; unidades condensadoras para split system, com 48.192 unidades produzidas e crescimento de 104%; e tablets, com 1.336.973 unidades fabricadas e aumento de 4,70%.

Outros produtos com bom desempenho nos oito primeiros do ano incluem os monitores com tela de cristal líquido (LCD) para uso em informática, com 2.380.551 unidades e crescimento de 145,67%; Compact disc – inclusive CD-ROM e DVD-ROM, com 1.424.575 unidades e crescimento de 35,65%; aparelhos receptores de posicionamento global por satélite (GPS), com 46.813 unidades e crescimento de 57,86%; e lâminas e cartuchos (unitários), com 126.829.037 unidades e aumento de 60,08%.

Avaliação

O superintendente da Suframa, Algacir Polsin, avalia que os resultados do PIM no acumulado dos oito primeiros meses de 2022 são bastante satisfatórios e seguem as expectativas de um segundo semestre tradicionalmente mais robusto para a indústria regional.

“Neste ano, em particular, temos também a realização da Copa do Mundo, que contribui de forma decisiva para o aquecimento da demanda em produtos que são representativos da nossa indústria, como telefones celulares, televisores e bens de informática, entre outros. Esperamos que o PIM continue se superando e obtendo resultados ainda melhores no restante do ano, pois isso terá impacto muito positivo nas ações de geração de emprego e renda preconizadas pela Suframa”, afirmou Polsin.

