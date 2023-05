Parceria entre Prefeitura e Suframa visa impulsionar empreendedores no Dimicro

Com a inauguração do Dimicro, a prefeitura irá regulamentar microindústrias que não possuem licença para instalação e produção própria na cidade

Manaus(AM)- O prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado dos titulares das secretarias municipais de Empreendedorismo, Trabalho e Inovação (Semtepi), Radyr Jr., e de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, recebeu, na manhã desta quarta-feira (24), o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), Bosco Saraiva, para fiscalizar os últimos detalhes da construção do Distrito de Micro e Pequenas Empresas do Município de Manaus (Dimicro), no ramal do Brasileirinho, Zona Leste da capital. O espaço será inaugurado no mês de junho e servirá de incubadora para 29 microempresas.

Durante a visita, David Almeida destacou a parceria com o órgão federal, uma vez que a nova estrutura municipal fica em uma área cedida pela Suframa.

“Aproveitamos esta manhã para vir ao Dimicro, aqui na área da Suframa, com o superintendente Bosco Saraiva e os secretários Radyr Jr. e Sabá Reis, onde estamos finalizando os preparativos para fazer a entrega aos nossos empreendedores. Aqui vai ser uma incubadora com 29 empreendedores, com o apoio da prefeitura e, agora, da Suframa. Esse espaço será fundamental para que esses trabalhadores possam desenvolver suas empresas dentro de uma estrutura confortável e adequada”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

Dimicro será construído na Zona Leste de Manaus Foto: Divulgação

De acordo com informações da Semtepi, com a inauguração do Dimicro, a prefeitura irá regulamentar microindústrias que não possuem licença para instalação e produção própria na cidade.

As obras do espaço estão em fase de conclusão da infraestrutura na área externa, como o estacionamento, calçadas e a parte elétrica (montagem e instalação da subestação). Já na parte interna, auditório e salas de descompressão e treinamento estão em fase de acabamento.

Para Bosco Saraiva, a atual gestão municipal está de parabéns pela iniciativa, visando o crescimento dos pequenos empresários. Além disso, ele frisou que, já no início, o Dimicro vai gerar mais de 400 empregos diretos.

“É um espaço fantástico e esperamos que, em junho, possamos, em conjunto com a Prefeitura de Manaus e o governo federal, entregar o Dimicro para 29 microempresas. É um projeto fantástico, com estrutura adorável, com todas as licenças já devidamente liberadas. Esse é um ‘gol de placa’ que a prefeitura está marcando na cidade de Manaus”, finalizou.

*Com informações da assessoria

