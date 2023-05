Universo Geek Museu realiza mais uma edição celebrando a cultura pop

Manaus (AM) – O Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/nº, Centro, receberá no dia 28 de maio, a partir das 9h, mais uma edição do Universo Geek Museu. O evento acontece em homenagem ao Dia do Orgulho Nerd, que é comemorado em todo o mundo em 25 de maio. A entrada é gratuita e o evento é para todas as idades.

A programação contará com atrações diversificadas, com direito a exposições de desenhistas, quadrinistas e colecionadores, feirinha geek, swordplay, área de boardgames, cardgames Pokémon e Yu-Gi-Oh, jogos free-play, oficinas, atrações musicais, bandas locais, apresentação de Hipnose, concursos de Cosplay, K-Pop, Just Dance e muito mais.

A abertura será às 9h, com a apresentadora Kamilly Dacio iniciando as performances do palco com muita música geek. Às 10h, a artista Lorena Souza solta a voz e o ukulele na companhia de Bio Bôla. Às 11h, é a vez da banda We Die Young, seguida da apresentação da Banda Fragmento. A partir das 13h, sobe no palco o já consagrado “Michael Jackson Experience with Impersonator Rafael Costa”.

O Concurso de K-Pop Solo precede a apresentação da Heart Captors. Em seguida, o muito esperado – e premiado – Desfile de Cosplay, nas categorias infantil e adulto. Às 16h, haverá apresentações especiais de K-Pop e a banda Kyuubi, comandada pelo produtor cultural Guilherme Lestat, que ressalta a relevância cultural do evento.

“O objetivo é fazer um intercâmbio de culturas entre as pessoas que apreciam a cultura dos museus e o grupo que curte cultura geek. É um local onde toda a família pode se divertir a aprender mais sobre outros ideais”, pontua Guilherme, que é também um dos coordenadores do evento.

O dia do Orgulho Nerd é comemorado mundialmente no dia 25 de maio, devido a duas referências da Cultura Pop. Foi nesta data, em 1977, que aconteceu o lançamento do primeiro filme de Star Wars. Na época, o diretor e criador George Lucas não tinha ideia da magnitude que sua obra teria dentro da cultura mundial. Com o lançamento da sequência, o primeiro longa passou a se chamar “Uma Nova Esperança”.

A 7ª Edição do Universo Geek Museu é realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa, em parceria com a Casa Geek 42 e apoio da Checkpoint Assistência Técnica, Íbis Manaus Aeroporto e o criativo 1 Minuto Nerd.

*Com informações da assessoria

