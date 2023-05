O 25º Festival Amazonas de Ópera destaca espetáculos da última semana da temporada

Óperas no Teatro Amazonas e musical infantil no Teatro da Instalação marcam a semana que encerra o festival

Manaus (AM) – O 25º Festival Amazonas de Ópera chega à última semana de espetáculos no Teatro Amazonas e no Teatro da Instalação, ambos no Centro de Manaus. Na sequência de representações estão as óperas “Piedade”, de João Guilherme Ripper; “Peter Grimes”, de Benjamin Britten e o musical infantil “Curumim, o Último Herói da Amazônia em Busca da Flor da Vida”, de Mário Adolfo.

O público se despede de “Piedade” nesta quarta-feira e no sábado (24 e 27/05), no Teatro Amazonas, com início às 20h. A história trágica se passa no século XX, narra o triângulo amoroso vivido pelo escritor Euclides da Cunha (Homero Velho), a sua esposa Anna Cunha (Gabriella Pace) e o militar Dilermando de Assis (Daniel Umbelino). O espetáculo tem duração de 1h40, executado pela Amazonas Filarmônica, com a regência de Otávio Simões.

O Teatro Amazonas recebe também a ópera “Peter Grimes”, na quinta-feira e no domingo (25 e 28/05), às 20h e às 19h, respectivamente. A ópera com premiada produção conta a história do pescador Peter Grimes (Fernando Portari) que, apesar de inocentado pela morte de um aprendiz, é vítima do julgamento social. Com a regência de Luiz Fernando Malheiro, a Amazonas Filarmônica executa a ópera com o Coral do Amazonas em três horas de duração.

Os dois espetáculos no Teatro Amazonas estão com vendas abertas no site shopingressos.com.br e na bilheteria do teatro.

Infantil

O musical infantil “Curumim, o Último Herói da Amazônia em Busca da Flor da Vida” encerra sua temporada no domingo (28/5), às 16h, no Teatro da Instalação. A entrada é gratuita.

O espetáculo do escritor amazonense Mário Adolfo, com música de Zeca Torres, narra a história de Marquinhos (Cauê Brito), um menino da cidade grande, que sente a necessidade de viver aventuras e se libertar do desânimo da rotina. Para isso, ele conta com a ajuda da turma do Curumim (Rhuann Gabriel) para encontrar a Flor da Vida, que irá levar Marquinhos a uma outra realidade em contato com a natureza.

O espetáculo é interpretado pelos atores da Cia de Teatro Metamorfose, com participação do Coral Infantil e Balé do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, além da Orquestra de Violões do Amazonas. A direção musical é do maestro Davi Nunes, com direção geral de Socorro Andrade e Francisco Mendes.

Endereços:

Teatro Amazonas – Largo do São Sebastião, Centro

Teatro da Instalação – Rua Frei José dos Inocentes, Centro

