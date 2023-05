Ator revela ter sido estuprado por macaco nas gravações da série ‘Sandy e Junior’

O ator Wagner Santisteban, em entrevista ao podcast Vênus, relatou um trauma de bastidores durante a época em que gravava o seriado ‘Sandy & Junior’, na Rede Globo, o ator afirma ter sido estuprado por um macaco durante as gravações que aconteciam na cidade de Campinas.

O fato aconteceu em 1999 quando Wagner tinha apenas 16 anos em uma cena que uma macaca fugia de um circo para o colégio CEMA (Centro Educacional Mario de Andrade) cenário da trama.

“Era um chimpanzé, um macaco gigante. A macaca chegou com um treinador que tinha cicatrizes. Ela não tinha nenhum dente, ficava na corrente e estava cio. Isso mudou tudo. Ela só corria atrás de mim para pegar a minha perna e ‘xinxar’ (acariciar) a minha perna. Eu tinha que deixar. (…) Fui gravar a cena do armário. Eu estava de costas e ela me viu pela primeira vez parado. Eu virei, ela começou a me socar a cara. Eu fui tentando sair. Era um bicho gigante, um macaco muito forte. Começou a arrancar a minha roupa, arrancar tufos de cabelo, me girar. Ela me deixou pelado. Fui literalmente estuprado pela chimpanzé. No final ela arrancou a minha bota e eu saí em pânico disso”, relatou o ator na entrevista.

O episódio gerou um trauma no artista, que foi levado para um hospital para ser examinado.

“Todos ficaram preocupados, eu fiquei um tempo sem trabalhar. E isso foi em Campinas. Cheguei no hospital e as pessoas não sabiam o que fazer. Fiquei bem traumatizado.”

Ator Wagner Santisteban revela ter sido estrupado por macaca durante as gravações do seriado Sandy & Junior.pic.twitter.com/tgTuMiEq8Y — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 26, 2023

Leia mais

Giovanna Ewbank diz que traição de Bruno Gagliasso foi aprendizado

Cantora Tina Turner, rainha do rock, morre aos 83 anos

Anitta é anunciada como atração da final da Liga dos Campeões