Anitta é anunciada como atração da final da Liga dos Campeões

Turquia- Anitta foi anunciada como uma das atrações de abertura da final da Liga dos Campeões que acontecerá no dia 10 de junho, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul em uma partida entre Manchester City e Inter de Milão.

O show será em conjunto com o cantor nigeriano Burna Boy, a cantora brasileira se mostrou empolgada com a notícia: “Estou tão empolgada que a notícia finalmente saiu. Vamos trazer um show imperdível para os fãs no estádio e ao redor do mundo”, disse Anitta em entrevista para Uefa.

Essa não é a primeira vez que a poderosa já se apresenta em grandes eventos esportivos, a cantora já performou em duas finais da Libertadores da América em 2019 e 2020.

Guys! I am so excited to announce that I will be performing at the #PepsiKickOffShow at this year's UEFA @ChampionsLeague final! Me and @burnaboy are going to put on a show you will never forget. pic.twitter.com/LykTzpmr0C