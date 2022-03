Pastor é preso em flagrante por tentativa de estupro contra adolescente de 14 anos, em Manaus

A vítima informou aos policiais que sofreu agressão física e psicológica, e que o pastor tentava fazer sexo forçado com ela. Na ocasião, ele também estava com R$ 28 mil em espécie

Manaus (AM) – O pastor Cleison Alves de Souza, de 46 anos foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e tentativa de importunação sexual e injúria contra uma adolescente de 14 anos, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus, no último domingo (27).

Segundo informações disponibilizadas pela polícia, o pastor estaria com a adolescente dentro do carro, no último domingo (27) quando a mesma pediu ajuda a um funcionário de uma lanchonete próxima ao local.

A Polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante. O pastor ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelos policiais. Na ocasião, o líder religioso estava com mais de R$ 28 mil em espécie.

O suspeito se apresentou como pastor de uma igreja evangélica e informou que o dinheiro encontrado no carro era referente aos dízimos dos fiéis.

A vítima informou aos policiais que sofreu agressão física e psicológica, e que o pastor tentava fazer sexo forçado com ela dentro do veículo.

O crime foi registrado na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

