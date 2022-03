Homens são mortos a golpes de terçado, em Maraã, interior do Amazonas

Maraã (AM) – Marlon Keyson dos Santos Neves, de 19 anos de idade, e Heliton Bruce Solart, de 21 anos, foram assassinados com golpes de arma branca, durante uma briga, na manhã desta quarta-feira (2). O crime ocorreu na rua 03, do bairro Açaizal, no município de Maraã (distante a 632 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas. Após identificar os autores, a guarnição realizou a prisão de Marcos Vinícius da Silva, de 21 anos, e Vanilson Gomes Coelho, de 18, e apreendeu um adolescente de 16 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 6h para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com os dois homens gravemente feridos. As vítimas foram encaminhadas à uma unidade hospitalar da cidade, onde passaram por procedimentos médicos. Porém, Marlon e Heliton não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Ainda conforme as informações da polícia, durante a ocorrência foram apreendidas duas armas brancas tipo terçado, que foram utilizados no crime. Os policiais relataram que as armas são de fabricação artesanal, feitas de saibro de motosserra.

Os infratores foram apresentados na 60ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maraã para os procedimentos cabíveis. Familiares revoltados com o crime tentaram invadir a delegacia, mas foram contidos. Os suspeitos estão a disposição das autoridades.

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Carnaval Sangrento: Amazonas registra 16 homicídios durante feriado prolongado

‘Garanhão’ tem dedo do pé esmagado por martelo após esposa descobrir traição

Jovem é preso por crime ambiental em Carauari, município do interior do Amazonas