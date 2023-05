Wilson Lima articula instalação de posto para emissão de visto americano no AM

Visto no AM

Brasília (DF) – Em agenda em Brasília, o governador Wilson Lima solicitou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a instalação de um posto para emissão de visto para os Estados Unidos no Amazonas. Caso a proposta seja aceita, o posto será o primeiro da região Norte e quinto do Brasil, que possui o serviço nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Brasília.

O governador listou por quais motivos o Amazonas está apto para receber a unidade. “O Amazonas é um estado estratégico para viagens às Américas Central e do Norte, e a instalação de um posto vai beneficiar toda a região Norte do Brasil. Além disso, toda a cadeia produtiva do turismo será beneficiada, movimentando a economia e promovendo desenvolvimento socioeconômico da população”, disse.

Wilson Lima também destacou o trabalho de incentivo ao turismo local que o Governo do Amazonas tem feito, com a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis usados na aviação, o que incentivou a abertura de novos destinos aéreos a partir de Manaus.

Dos 55.930 turistas que já visitaram o Amazonas em 2023, 24% são estrangeiros (13.487). Deste total, os principais emissores foram Estados Unidos (31,89%), seguido por Alemanha (10,99%), Colômbia (5,51%) e Suíça (3,51%). Entre os grandes emissores domésticos estão os estados de São Paulo (25,62%), Pará (21,60%) e Roraima (12,5%).

Durante o encontro com o ministro, Wilson Lima também colocou o Amazonas à disposição para receber eventos como as reuniões preparatórias para a realização da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que terá como sede a Amazônia brasileira, em novembro de 2025, em Belém (PA), o que fortalece o pedido pela instalação de um posto de emissão de visto na região.

Investimentos

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), tem impulsionado o setor turístico com obras de infraestrutura turística, ordenamento, ampliação da malha aérea e capacitação de profissionais do turismo no último ano. Somente em 2022, foram investidos R$ 53,5 milhões, gerando impactos positivos para o segmento na capital e no interior do Estado.

Levantamento da Amazonastur aponta que o turismo promoveu uma injeção na economia de aproximadamente R$ 170 milhões nos primeiros quatro meses deste ano. Os dados também demonstram um crescimento de 8,3% na movimentação turística do estado em relação ao mesmo período de 2022.

Novos voos

A ampliação da malha aérea teve um destaque com articulações que resultaram na conexão direta com destinos internacionais e 13 frequências semanais para os destinos de Panamá, Miami, Fort Lauderdale e Bogotá.

Regionalmente também houve a expansão com viagens para Barcelos, Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba, que passaram a contar com voos comerciais que fazem ligação com a cidade de Manaus. Os novos voos são frutos do acordo firmado entre Governo do Amazonas e a empresa Azul, no biênio 2021/2022, para manutenção de voos e criação de novas rotas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Amazonas está à disposição para receber eventos pré-COP 30, diz Wilson Lima

Em Brasília, Wilson Lima defende reforma tributária igualitária e com garantias à ZFM

Wilson Lima apresenta política de segurança alimentar do AM no Pacto Contra a Fome