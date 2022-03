Faculdade Santa Teresa promove ações pelo Dia da Mulher em Manaus

Manaus (AM)- Nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a Faculdade Santa Teresa realiza uma série de ações alusivas à data.

Entre as atividades está o bate papo sobre “Ser mulher hoje: Desejos, dilemas e descobertas”, entrega de lenços para pacientes com câncer atendidas no Lar das Marias e sarau literário.

Os lenços foram arrecadados por estudantes da instituição e a entrega será feita na terça-feira, às 9h, na sede do Lar das Marias, na avenida Dom Pedro I, 984, bairro Dom Pedro.

A diretora da Faculdade Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que, mais do que doar, a ação é uma forma de mostrar para as mulheres em tratamento que elas não estão sozinhas e que todos torcem pela plena recuperação delas.

“Passar pelo tratamento de câncer não é fácil e o apoio emocional é essencial para que enfrentem esse momento”, disse.

Outra atividade da programação é o bate papo sobre “Ser mulher hoje: Desejos, dilemas e descobertas”, que será conduzido por estudantes do sexto período do curso de Psicologia e mediado pela professora Suky Ramalho. A atividade, direcionada aos estudantes da instituição, acontece no miniauditório da FST, em dois horários, às 8h30 e 19h.

A ideia é debater as mudanças no papel social da mulher. O foco é o equilíbrio entre manter uma carreira profissional e ainda dividir o tempo com todos os outros papeis que exercem na sociedade, administrando as angústias e cobranças inerentes à essa multiplicidade do universo feminino.

Também faz parte da programação a realização de um sarau literário, para que os alunos façam homenagens, através das várias vertentes artísticas, como a música, literatura e teatro. A faculdade irá, ainda, distribuir flores às alunas da instituição.

