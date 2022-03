Abandonada por oito anos, escola da rede pública marca retorno presencial em Manaus

Manaus (AM) – “Pura felicidade”. Essa foi a definição da estudante Kelren Santos, de 15 anos de idade, ao retornar às aulas presenciais com a unidade escolar totalmente reformada. A entrega da Escola Estadual Terezinha Almeida, localizada no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus, aconteceu depois de oito anos, com várias paralisações nas obras durante o período.

A unidade de ensino do Governo do Estado atenderá 720 estudantes do Ensino Médio em 2022. A construção da unidade iniciou em janeiro de 2014, entretanto, foi paralisada diversas vezes, e os trabalhos foram concluídos em janeiro deste ano. A entrega é fruto de convênio do Governo do Amazonas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), totalizando R$ 5,5 milhões.

Retorno presencial

Para a estudante Kelren Santos, de 15 anos, retornar de forma presencial com a escola totalmente reformada é “pura felicidade”. A estudante da 1ª série do Ensino Médio, que estava tendo aulas de forma remota, afirma que o novo espaço estimula o aprendizado de todos os outros colegas.

Estudante de 15 anos de idade celebrou o retorno das aulas. Foto: Divulgação/Secom

“Deu uma emoção de ver uma escola de ensino inaugurada agora, com vários alunos incríveis. Eu penso em muita coisa, mas o que está no meu coração mesmo é pura felicidade de pensar ‘meu Deus, uma escola dessas está aqui no meu bairro inaugurando hoje’. É uma felicidade muito grande”, explica Kelren.

Estrutura

A unidade contará com 12 salas de aula, espaço maker, laboratórios de informática, química e ciências, além de biblioteca, auditório, refeitório e um ginásio poliesportivo em fase de construção.

“Todas as escolas que eu entreguei no meu governo têm estruturas melhores do que qualquer uma da rede particular de ensino. Das escolas de tempo integral que eu entreguei, não há nenhuma no norte do Brasil que tenha uma qualidade superior”, disse o governador Wilson Lima, ao ressaltar os investimentos na estrutura da escola.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, explicou que a escola era uma demanda da comunidade e as vagas ainda estão disponíveis.

“Nós ainda temos vagas nessa escola, principalmente no turno da tarde ou então através do nosso site de matrículas que nós temos disponibilizado na nossa página da Seduc. É importante colocar que a matrícula tanto da rede do Estado, quanto do município, é feita através do nosso site e nós temos a disponibilidade a qualquer momento para receber novos alunos”. O site para matrícula disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto é o https://reserva.matriculas.am.gov.br/.

