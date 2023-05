Forças Armadas apreendem 480 kg de pasta base de cocaína em floresta no AM

A Operação Ágata realizada pelas Forças Armadas tirou de circulação mais de 480 kg de pasta base de cocaína, nas proximidades de uma pista de pouso clandestina, utilizada como entreposto logístico de traficantes, no interior do Amazonas. A apreensão da droga foi resultado de uma ação que iniciou no último domingo (28) com desdobramentos até esta terça-feira (30).

Segundo estimativas, as drogas apreendidas na ação estão avaliadas em mais de R$ 57 milhões.

Os militares identificaram o local após um voo de reconhecimento e iniciaram um minucioso planejamento, que resultou no transporte de agentes da Polícia Federal, que possuem a competência legal para analisar e destruir as drogas apreendidas.

Foram encontrados um acampamento e uma Aeronave próxima a pista de pouso camuflada com galhos secos.

Parte da droga, barracas, ferramentas e outros equipamentos foram destruídos no local por conta da dificuldade de transporte. O restante das drogas foram levadas por dois helicópteros da Marinha, para serem analisados pela Polícia Federal.

Foram empregados nesta ação, militares do Grupamento de Mergulhadores de Combate da Marinha do Brasil, a aeronave black hawk do 4º Batalhão de Aviação do Exército, o Pelotão SAR (Busca e Salvamento da Aviação) e a 3ª Companhia de Forças Especiais do Exército Brasileiro junto com agentes da Polícia Federal. Militares da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, adjudicados à Operação Ágata,

A ação conjunta contou também com abastecimento por parte do Exército Brasileiro. No prosseguimento às ações, uma tropa do 17º Batalhão de Infantaria de Selva foi enviada para reforçar a segurança na posição a fim de continuarem as diligências.

Operação Ágata

A Operação Ágata visa combater crimes transfronteiriços e ambientais, além de intensificar a presença do Estado Brasileiro na faixa de fronteira. É coordenada pelo Ministério da Defesa e executada pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira em cooperação com órgãos federais, estaduais e municipais, além de agências governamentais.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Apreensão de armas de fogo aumenta 12% em Manaus

Em quatro meses, Amazonas registra apreensão de mais de 16 toneladas de entorpecentes

Operação em Manaus resulta na prisão de cinco pessoas e na apreensão de arma e drogas