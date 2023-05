Ex-segurança de Bolsonaro fica em silêncio durante depoimento à PF

O ex-segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Capitão Sérgio Cordeiro, ficou em silêncio durante seu depoimento na sede da Polícia Federal, na tarde desta quarta-feira (31).

Preso desde o dia 3 de maio, o capitão é suspeito de participar de um suposto esquema de fraudes em cartões de vacinação da Covid-19 dele, de familiares, de militares amigos e do então presidente Bolsonaro e de sua filha de 12 anos.

Assim como o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, Sérgio Cordeiro também permaneceu em silêncio durante seu depoimento.

A defesa do acusado informou que eles foram impedidos de atualizar as cópias do processo, inclusive, pediram ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) acesso às atualizações, mas não obtiveram sucesso.

A PF informou que um novo depoimento será marcado para que o Capitão explique sua versão sobre o caso.

