Polícia prende homem suspeito de assassinar criança de 2 anos em Manaus

O corpo da criança foi encontrado dentro de uma mochila enterrado no quintal do avô dela, em Autazes

Manaus (AM) – John Lenon Menezes Maia foi preso, na tarde desta quarta-feira (31), pela polícia por suspeita de assassinar e esquartejar Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, em março de 2022. O corpo da criança foi encontrado dentro de uma mochila enterrado no quintal do avô dela, em Autazes, no interior do Amazonas.

De acordo com informações repassadas à imprensa, John Lenon foi abordado durante uma ação policial e acabou sendo baleado no pé, precisando ser encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para receber atendimento médico.

🚨 URGENTE: Jhon Lenon, suspeito de matar e esquartejar Lorena Rodrigues, 2 anos, foi preso.



— Lenon estava foragido desde 2022 quando cometeu o crime. O caso voltou aos holofotes da mídia após ser tema do programa "Linha Direta" da Rede Globo. pic.twitter.com/YEOHxNzBof — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 31, 2023

A tia materna da vítima, Ana Beatriz Barbosa Guimarães, foi presa pela segunda vez em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio, na terça-feira (30).

O caso voltou aos holofotes da mídia após ser tema do programa “Linha Direta” da Rede Globo.

Leia mais:

Tia suspeita de matar sobrinha de 2 anos é presa pela 2ª vez e polícia procura comparsa

Tio preso por estupro de sobrinha de 8 anos em Manaus diz que criança ‘se insinuou’

Homem é preso por estupro contra sobrinha de 7 anos em Eirunepé, interior do AM