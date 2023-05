Tia suspeita de matar sobrinha de 2 anos é presa pela 2ª vez e polícia procura comparsa

O corpo da criança foi encontrado dentro de uma mochila enterrado no quintal do avô dela, em Autazes.

O caso da pequena Lorena Rodrigues, que foi morta aos 2 anos e encontrada enterrada dentro de uma mala, no interior do Amazonas, ganhou novos desdobramentos nesta semana. A tia dela, Ana Beatriz Barbosa Guimarães, suspeita de envolvimento no crime, foi capturada pela segunda vez em cumprimento ao mandado de prisão preventiva por homicídio, na terça-feira (30).

O comparsa e namorado de Ana Beatriz, na época, John Lenon Menezes Maia, que continua sendo procurado pela Polícia Civil, pela participação no assassinato de da criança, ocorrido no dia 27 de março de 2022.

O corpo da criança foi encontrado dentro de uma mochila enterrado no quintal do avô dela, em Autazes, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Joyce Coelho, o casal John Lenon e a tia materna da vítima, são apontados os autores do crime.

“O homem teria ajudado a mulher a ocultar o corpo da criança. A vítima foi encontrada em uma cova rasa por um animal de estimação da família”, informou a delegada.

Leia mais

Morre criança de dois anos, após ser atropelada por carro no bairro Redenção

Parente próximo comete 8 em cada 10 casos de violência contra crianças, diz pesquisa

Homem invade creche e mata quatro crianças com machadinha em Blumenau