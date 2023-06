Empreendedores do transporte executivos e alternativos de Manaus recebem auxílio

Manaus (AM) – Os empreendedores do transporte alternativos e executivos de Manaus receberam, na quinta-feira (1º), o pagamento do auxílio no valor de R$ 3,6 mil. A entrega foi realizada pelo prefeito David Almeida em evento realizado na sede da Cooperativa dos Permissionários Associados Transportes Alternativos e Fretamento Urbanos de Manaus (Coopatam), no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Na ocasião, o chefe do Executivo municipal explicou que a ação tem o objetivo de dar condições aos empreendedores dessa modalidade para que possam se regulamentar e ofertar uma locomoção mais segura para todos os usuários e, futuramente, participar de outros programas da prefeitura, por estarem regularizados.

“Esse é o primeiro passo para a modernização do sistema, são R$ 3,6 mil para esses permissionários, para que eles possam regularizar os seus veículos, e assim ficarem habilitados para receber uma concessão de 10 anos da prefeitura, para que, em seguida, a gente inicie esse processo de renovação de toda a frota. Queremos trocar todos os ônibus do transporte alternativo e, para isso, eles precisam se regularizar, eles tinham essa dificuldade e, agora, a partir da secretaria de empreendedorismo, nós conseguimos esse recurso”, disse Almeida.

David Almeida realiza a entrega do auxílio aos 455 trabalhadores Foto: Divulgação

A mensagem do Executivo municipal foi enviada à Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), em 14 de março, referente ao auxílio financeiro aos empreendedores dos transportes alternativos e executivos da capital. Segundo a minuta, o auxílio será concedido e pago em parcela única, no valor de R$ 3,6 mil, para empreendedores do transporte alternativo e executivo. No total, serão contemplados 455 trabalhadores da área.

“Desde o ano passado, os motoristas, esses permissionários, buscam uma parceria com a prefeitura e, desde o início da gestão do prefeito David, a gente vem com esse objetivo de fomentar o empreendedorismo, de resgatar o empreendedorismo na nossa cidade até pelos impactos da pandemia e, agora, a gente está chegando a essa classe, todas as classes estão recebendo benefício, a fim de fomentar o empreendedorismo, com esses permissionários que fazem um serviço tão essencial para a população”, completou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Conforme o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, para que os condutores possam se regulamentar com o município, eles precisam estar com a inspeção veicular em dia.

“Cada dia buscamos que o sistema se organize, e buscamos o máximo resolver o problema de todos nessa regularização. Estamos com uma licitação para resolver alguns problemas do sistema, que é complementar, e estimamos que essa licitação seja concluída até o final de agosto, por isso estamos regularizando todo o sistema, tanto o executivo quanto o alternativo”, pontuou Martins.

O presidente da Coopatam, Cleibe Terceiro da Silva, destacou a importância do benefício, que era bastante aguardado pelos permissionários.

“E hoje é um dia maravilhoso, estamos recebendo aqui o prefeito, e esse auxílio que nós estamos esperando há muito tempo e sabemos que as coisas não são fáceis, mas o nosso momento chegou e nós temos só que agradecer o prefeito David Almeida e ao secretário Radyr, para que a gente consiga se regularizar”, destacou.

