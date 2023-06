Estudantes de Design de Moda da FST realizam exposição no Amazon Poranga Fashion

Segundo o coordenador do curso, Cidarta Gautama, a exposição vai contar a história da indumentária, ao longo do tempo

Manaus (AM) – Os estudantes do curso de Design de Moda da Faculdade Santa Teresa (FST) vão participar do Amazon Poranga Fashion, evento organizado pela Associação Apoiar e que busca fomentar o empreendedorismo cultural, através da arte e da moda na Amazônia.

O evento inicia nesta terça-feira (6), às 19h, com o lançamento da exposição “Artes e Povos Originários”. A mostra pode ser visitada até o dia 22 de junho, no Centro Cultural Povos das Amazônia, localizado na avenida Silves, 2222, bairro Crespo.

Os estudantes da Santa Teresa fizeram a curadoria das obras que estarão expostas, dos artistas Madusa (arte visual), Maria Joana (arte com crochê), Emanu (fotografia) e Carol Silveira (arte gráfica), além de Ramon Alada, Raiz Nativos, Gnos, Nycoly Brito e Fabio Ortiz (arte plástica). Os alunos também apresentarão, no espaço, os trabalhos elaborados durante a disciplina do curso de Design de Moda.

Segundo o coordenador do curso, Cidarta Gautama, a exposição vai contar a história da indumentária, ao longo do tempo, através de telas, figurinos e bonecas. O professor ressalta a importância desse tipo de evento para os atuais e futuros profissionais. “Vejo com grande entusiasmo a realização de atividades como o Amazon Poranga Fashion. É uma maneira de estimular o segmento de moda do estado, que tem um grande potencial”, disse.

Cidarta Gautama acrescenta que, para os alunos do curso de Design de Moda, essa participação é bastante enriquecedora. “A faculdade tem buscado fomentar essas oportunidades de os alunos se envolverem em grandes eventos para que tenham vivência prática, além de contato com profissionais. Foi assim no evento de moda do Shopping Manauara e no São Paulo Fashion Week”, afirmou.

Participação

Na quarta-feira (7) a programação do Amazon Poranga Fashion continua, às 19h, com a Exposição de fashion films, dos estilistas Maurício Duarte e Sioduhi Lima. Também haverá bate papo sobre moda, com a designer de biojóias Rita Prossi e a professora do curso de Design de Moda da FST, Karina Teixeira. O evento será no Centro Cultural Casarão de Ideias. Karina, que é publicitária e mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, falará sobre “Moda Decolonial”.

No dia 21 de junho, o coordenador Cidarta Gautama irá mediar, às 17h30, uma roda de conversa sobre moda, na The Art Gallery, no Instituto Cultural Brasil (ICBEU), na avenida Joaquim Nabuco, 1286, Centro. Entre os convidados confirmados estão os estilistas Ronaldo Fraga, Melissa Maia Maurício Duarte, Sioduhi Lima, Rita Prossi, Yrá Tikuna, Harim Feitosa e Vanda Wetoto.

No mesmo dia e local, haverá a primeira noite de desfiles do Amazon Poranga Fashion. Os estilistas Sioduhi Lima e Mauricio Duarte irão apresentar seus trabalhos.

Sioduhi é fundador e chefe criativo da Sioduhi Studio, consultor de processos criativos e desenvolvedor da tecnologia Maniocolor (corante têxtil feito com a mandioca), tendo participado do São Paulo Fashion Week. Tem origem indígena, do Alto Rio Negro, no Amazonas. Maurício Duarte tem 27 anos, indígena do povo Kaixana. Atualmente radicado em São Paulo, onde desenvolve sua marca homônima desde 2013. Seu trabalho é fruto do choque entre as florestas, em alusão às suas raízes indígenas. Apresenta-se há dois anos no São Paulo Fashion Week, maior evento de moda do país.

No dia 22, às 19h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, haverá a segunda noite de desfiles, com obras dos estilistas Rita Prossi, Vanda Witoto, Yrá Tikuna, Harim Feitosa, Manart Galeria e Cooperativa de Artesãos do Amazonas. Os alunos da FST também irão apresentar seus trabalhos. Os estudantes vão atuar, ainda, em toda a parte de produção dos desfiles.

A programação do evento encerra no dia 29 de junho, com um desfile em Parintins. Participam da ação os estilistas Maurício Duarte e Rita Prossi, além de artistas do município que serão convidados.

