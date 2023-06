Homem é preso suspeito de aplicar golpes financeiros em idosos de Coari

O homem se passava pelas vítimas com documentos falsos, abria contas bancárias e solicitava empréstimos

Coari (AM) – Um homem, de 58 anos, foi preso, nesta sexta-feira (2), suspeitos de aplicar golpes financeiros contra idosos, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A prisão aconteceu em uma agência bancária da cidade. O homem responderá pelo crime de estelionato.

Conforme o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, as diligências iniciaram após diversas denúncias que informavam que o homem estava praticando golpes em nome de idosos, utilizando identidades falsas e documentos de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das vítimas.

“O indivíduo se passava pelas vítimas com as identidades falsas e documentos do INSS. Em posse da documentação, ele abria contas bancárias e solicitava empréstimos e demais créditos”, explicou Barradas.

Ainda conforme a autoridade policial, diante das informações coletadas, a equipe policial se deslocou até uma agência bancária e flagrou o infrator.

Ele foi conduzido à unidade policial e autuado por estelionato. Após os trâmites cabíveis, ficará à disposição da Justiça.

