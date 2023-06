Vila Olímpica recebe 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco

Manaus (AM) – A Vila Olímpica de Manaus recebe, neste domingo (4), às 7h, a 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco. Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), a competição visa qualificar os atletas para campeonatos nacionais.

“Temos grandes atletas no Tiro com Arco que representam o Amazonas em competições no Brasil a fora, nossa missão é fortalecer cada vez mais competições como essas para que novos talentos sejam descobertos”, afirmou Jorge Oliveira, titular da Sedel.

O campeonato organizado pela Federação Amazonense de Tiro com Arco (Fatarco) será disputado entre arqueiros na categoria Arco Recurvo Adulto e Arco Composto, nos naipes masculino e feminino. Ao longo do ano são realizadas cinco etapas para no final classificar as melhores pontuações.

“Essa competição é de suma importância, pois acontece simultaneamente em diversos estados brasileiros, com os melhores arqueiros do país. Nosso intuito é qualificar esses atletas para que no final das etapas tenhamos o Amazonas no melhor ranking da modalidade”, ressaltou Carlos Galindo, presidente da Fatarco.

Atletismo

Campeonato de Atletismo Sub-18 Foto: Divulgação

A pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus recebe no sábado (3), a partir das 7h, o Campeonato Loterias Caixa de Atletismo Sub-18.

A disputa faz parte do calendário oficial da Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (Fedaeam) e visa pontuação no ranking estadual, as disputas serão nas provas de 200m rasos, 400m rasos, salto triplo, salto em altura, arremesso de peso e lançamento do disco, entre outras.

Motovelocidade

Agitando o kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, no domingo (4), a partir das 16h, acontece a 5ª etapa do Campeonato Amazonense de Motovelocidade, reunindo cerca de 60 pilotos em busca das melhores colocações no pódio. Organizado pela Liga Amazonense de Motociclismo (LAM), a competição será disputada nas categorias Motovelocidade A e B e Supermoto A e B e força livre até 500 cilindradas.

Defesa Pessoal

O Projeto Formando Campeões, ligado ao Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), promove no sábado (3), a partir das 9h, o 1ºWorkshop de Defesa Pessoal Feminina. Com palestras e atividades práticas, o evento será exclusivo para atletas do Pelci, entre os temas abordados estão: Métodos de Defesa Pessoal Feminina, Técnica de prevenção à violência contra mulher, Prudências para o enfrentamento à violência feminina.

Futsal

Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-15 Foto: Divulgação

No Ginásio Renné Monteiro, no domingo (4), a partir das 8h, ocorre a segunda rodada do Campeonato Amazonense de Futsal, Sub-15. A primeira disputa do dia será entre os times Instituto São José SC e Grêmio Recanto da Criança, seguido do jogo entre Craques do Futuro/Curumim e Canaã Futsal, o evento é organizado pela Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).

Futebol

No Estádio Ismael Benigno ocorre a disputa entre Manaus FC e Volta Redonda (RJ), no sábado (3), às 15h. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Nacional FC enfrenta o São Raimundo (RR), no domingo (4), às 15h, no Estádio Carlos Zamith, pela quinta rodada da competição. Os ingressos para os jogos da Série C e D podem ser adquiridos no dia da partida nos estádios onde acontecem os jogos.

Já pelo Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, o 3B Sport recebe o Botafogo no Estádio Carlos Zamith, no sábado (3), às 15h, em partida válida pelas quartas de final da competição nacional. A partida tem entrada gratuita para os torcedores.

Agenda completa:

Estádio Ismael Benigno

Competição: Campeonato Brasileiro Série C- Manaus FC x Volta Redonda (RJ)

Data e hora: Sábado (3), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Competição: Campeonato Brasileiro Série D- Nacional x São Raimundo (RR)

Data e hora: Domingo (4), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Ingressos

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Brasileiro Série A2 – 3B Sport x Botafogo

Data e hora: Sábado (3), às 15h

Organização: CBF

Entrada: Gratuito

Ginásio Renne Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal Sub-15

Data e hora: Domingo (4), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuita

Vila Olímpica

Competição: 1º Workshop de Defesa Pessoal Feminina

Data e hora: Sábado (3), às 9h

Organização: Pelci

Entrada: Evento exclusivo para alunas do Pelci

Competição: Campeonato Loterias Caixa de Atletismo

Data e hora: Sábado (3), às 7h

Organização: FEDAEAM

Entrada: Gratuita

Competição: Campeonato de Motovelocidade

Data e hora: Domingo (4), às 16h

Organização: LAM

Entrada: Gratuito

Competição: 3ª Etapa Indoor do Campeonato de Tiro com Arco

Data e hora: Domingo (4), às 7h

Organização: FATARCO

Entrada: Gratuita

*Com informações da assessoria

