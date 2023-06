Atlético-MG tem contas bloqueadas por dívida com Ronaldinho

O valor da dívida do Galo com o ex-jogador é de aproximadamente 4,4 milhões de reais

O clube Atlético-MG teve suas contas bloqueadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), nesta quarta-feira (31) por causa da dívida com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que jogou pelo time entre 2012 a 2014. O Galo deve ao atleta cerca de R$ 4,4 milhões referentes às parcelas de um acordo feito em 2021.

Na semana passada a Justiça havia pedido o bloqueio das contas do clube com um prazo de sete dias para realizar a ação. A princípio, o pedido era de R$ 8,4 milhões. No entanto, o Galo provou que tinha feito o pagamento de metade deste valor, e a quantia foi atualizada. O valor em aberto com o ídolo atleticano é de R$ 4,4 milhões.

R10 segue sendo garoto propagando de alguns patrocinadores do Galo, a dívida do clube com o ex-atleta poderia impactar negativamente o andamento de alguns contratos publicitário em contato com a equipe do Globo Esporte, o empresário de craque afirmou que está otimista com o pagamento da dívida alegando que a agenda profissional de Ronaldinho com os patrocinadores ligados ao clube segue normalmente.

Ronaldinho se despediu do Atlético em julho de 2014, logo após ser campeão da Recopa Sul-Americana. Na ocasião, o Galo precisava quitar alguns débitos salariais e de direito de imagem com o jogador.

*Com informações do Ge

