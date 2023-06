Vasco muda time para jogo contra Flamengo

O Vasco se prepara para o clássico desta segunda-feira (5), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos vão a campo pressionados por estarem na zona de rebaixamento.

Por conta disso, o técnico Maurício Barbieri indicou mudanças na escalação em todos os setores. Na defesa, o lateral direito Puma Rodríguez vem treinando entre os titulares. O uruguaio havia perdido a vaga para Paulo Henrique contra o Fortaleza.

No meio, o argentino Carabajal pode ganhar uma chance. O jogador trabalhou em alguns treinos entre os titulares e pode entrar na vaga de Barros ou Galarza.

Já no ataque, Pedro Raúl retorna de suspensão. A tendência é Figueiredo sair da equipe titular.

Possível reforço

O atacante Serginho foi excluído do Giresunspor, da Turquia. A decisão foi tomada pela diretoria do clube turco nesta quarta-feira.

Segundo a imprensa turca, Serginho estava constantemente arrumando justificativas para não jogar e não correr o risco de lesão. Vale lembrar que o Vasco tem interesse no atacante e tem negociações avançadas com o jogador.

Em comunicado oficial, o Giresunspor-TUR criticou Serginho por conta das recentes condutas. Para o clube turco, o atacante brasileiro teve atitudes antiprofissionais.

Serginho jogou em 93 partidas pelo Giresunspor-TUR. Por lá marcou 10 gols e deu 19 assistências. Antes o atacante atuou no Kosovo, na Albânia e na Macedônia.

Sinal de alerta

O Vasco ligou o sinal de alerta com o mau início de Campeonato Brasileiro. A entrada na zona de rebaixamento provocou uma série de protestos por parte da torcida.

O presidente Jorge Salgado pediu uma reunião com a 777 Partners para falar sobre o momento do clube. O mandatário destacou o que pretende com a conversa com os americanos.

“A gente fez uma avaliação essa semana e vimos que alguma coisa a gente precisava dialogar com a SAF. Assuntos que a gente julgava pendentes em relação a SAF. A gente colocou em ordem de prioridades acho que três assuntos. Tentar saber mais ou menos quais são os planos do ponto de vista de janela, se vai haver contratação. Depois a gente tenta fazer uma avaliação e conversar sobre o que tem saído na mídia em relação a dívidas que não estão sendo pagas”, disse ao portal Lance!.

“E principalmente, estabelecer um canal melhor de comunicação entre a SAF e a instituição. A gente acredita que esse canal está truncado. A conversa é no sentido de melhorar o processo de relacionamento com a SAF. Me dou bem com os diretores da SAF. Me dou muito bem com o Juan, com o Josh, não temos nenhum problema de diálogo. A intenção é só melhorar esse diálogo. É um parceiro extremamente relevante, importante para o futuro do Vasco. Eu tenho a maior consideração e a maior estima pela 777”, complementou.

Na entrevista, Jorge Salgado aproveitou a oportunidade para ressaltar que a relação entre a diretoria cruzmaltina e a 777 é boa.

“A relação lá fora é a melhor possível e aqui dentro é boa também. As pessoas que estão aqui a gente sempre tiveram um tratamento bastante cordial de ambas as partes. A gente tem que melhorar em alguns pontos esse relacionamento. A gente tá passando por uma experiência inédita. Temos seis, sete meses de SAF, normal que se façam ajustes ao longo desse início de integração. E é isso que a gente tá buscando”, declarou.

Dentro de campo, o Vasco se prepara para o clássico contra o Flamengo. A partida, pela nona rodada do Brasileirão, vai acontecer nesta segunda-feira, no Maracanã.

*Com informações da assessoria

