Com a presença do atleta Alan Nuguette, aulão de Jiu-Jítsu atende crianças em Manaus

Manaus (AM) – O projeto social Construindo Campeões na Vida e no Esporte, do bairro Cachoeirinha, realizou, na noite de sexta-feira (2), um aulão beneficente com o atleta das Artes Marciais Mistas (MMA), Alan Nuguette. A ação teve como objetivo, além da interação do atleta mundialmente conhecido com as crianças e jovens que fazem parte do projeto, arrecadar alimentos para serem doados a famílias carentes da comunidade.

O projeto atua no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, há 12 anos, inserindo no esporte crianças e jovens em vulnerabilidade social, daquela área da cidade. Incentivador do esporte no Estado, o Delegado Péricles (PL) destacou a importância de projetos sociais que auxiliam na vida de crianças.

“A prática de esportes é fundamental em vários fatores, incluindo para a saúde. Projetos sociais como esses, além de trabalhar a saúde por meio de atividades físicas, a parte social e disciplina auxiliam na retirada dessas crianças do mundo do crime”, pontuou o deputado.

Para o atleta de MMA, que já viveu em vulnerabilidade social, interações como essas são extremamente relevantes para mostrar que o esporte muda vidas.

“Em dias diferentes como esses, a gente mostra que por meio do esporte podemos ser o que quisermos. Eu já estive em vulnerabilidade social e o esporte mudou minha vida”, declarou o atleta de alto rendimento peso leve, que já foi ex-menino de rua e engraxate.

Projeto

O projeto atua no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, há 12 anos Foto: Sandro Pereira

De acordo com o coordenador do Projeto social Construindo Campeões na Vida e no Esporte, Francisco José, as aulas de luta do projeto hoje são ministradas nas dependências da igreja Nossa Senhora da Consolação, na rua Urucará, bairro Cachoeirinha. Na ocasião, Francisco falou da satisfação em ter um atleta do patamar de Alan Nuguette no aulão.

“Ver o Nuguette aqui conosco é muito importante para incentivar essa criançada a estudar, a praticar esportes e para eles verem que o Jiu-jitsu pode transformá-los em campeões”, disse o coordenador do projeto.

O aulão também contou com da Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM). O presidente da federação, Elvys Damasceno, esteve no local e também falou da importância de iniciativas como essas para as crianças.

“O objetivo principal aqui é mostrar que um garoto que foi engraxate e morador de rua como o Alan Nuguette e hoje um campeão do MMA, qualquer criança e jovem também podem ser campeões, não só no tatame, mas na vida”, declarou Damasceno, agradecendo o apoio do deputado Delegado Péricles no Jiu-Jítsu do Amazonas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Mais Que Vencedores’: projeto ajuda a transformar a vida de jovens por meio do esporte

Brasil e Argentina assinam declaração que fortalece economia cultural

Escolinha de futebol incentiva inclusão por meio do esporte