Comemorado nesta sexta-feira (9), a população amazonense está sendo convocada para atualizar a caderneta vacinal neste Dia Nacional da Imunização. No Amazonas, em 2022, foram atingidas as seguintes coberturas vacinais: BCG (100%), Rotavírus (71,5%), Hepatite B (78,6%), Pneumo 10 (86,7%), Mening C (80,4%), Penta (78,6%), Polio (77,4%), Tríplice Viral D1 (78,9%), Tríplice Viral D2 (48,7%), Tetra Viral (12,6%), Hepatite A (71,4%), Varicela (60,4%) e Febre Amarela (62,1%).

“Embora a vacinação contra doenças seja uma medida fundamental para a prevenção e controle de doenças, o Amazonas enfrenta desafios significativos na ampliação das coberturas vacinais. Essa é uma realidade de outros estados também. Por isso, alertamos a toda a população que busque os postos de vacinação e atualize a caderneta vacinal”, disse Tatyana Amorim, diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

A FVS-RCP informou que cumpre programação de visitas técnicas aos municípios do Estado, com treinamentos e ações de suporte técnico para profissionais de saúde das Secretarias Municipais de Saúde.

De acordo com o órgão, de janeiro a maio de 2023, as equipes técnicas da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), estiveram em Ipixuna, Pauini, Boca do Acre, Iranduba, Maraã, Jutaí, Juruá e Fonte Boa. Nesses municípios, foram realizados treinamentos para fortalecer as ações de ampliação de cobertura vacinal de doenças imunopreveníveis, com destaque para poliomielite, Covid-19 e influenza.

A Fundação solicita que a população busque informações confiáveis, consulte as equipes de profissionais de saúde e mantenha a caderneta vacinal atualizada.

