Casal descobre bilhete encontrado em geladeira que comprou usada: “bruxaria”, reagiram usuários nas redes

Não é incomum que alguns itens comprados usados venham com “marcas” deixadas pelos antigos donos. No entanto, um casal ficou assustado após encontrar um bilhete na geladeira que já usava há mais de um ano.

De acordo com um perfil de entretenimento do Twitter, em uma publicação que se tornou viral nas redes sociais, o casal contou que decidiu abrir alguns compartimentos depois que o eletrodoméstico deixou refrigerar e se deparou com dois guardanapos com coisas escritas.

“Compramos uma geladeira a mais de um ano atrás e recentemente ela parou de refrigerar a parte de baixo. Quando eu e meu tio abrimos o fundo do freezer para identificar o problema encontramos dois guardanapos dobrados de forma que ficasse bem pequenos.

Abrimos com cuidado pra não rasgar e ver o que era, e acredite, na parte onde faz o gelo da geladeira, tinham aparentemente dois trabalhos feitos, um tinha dois nomes de um casal em formato de Cruz, não sei ao certo o sentido desse, se é pra prender ou conseguir a pessoa amada, o outro era ainda pior.

Eu não vou reescrever mas está escrito ai na foto, a pessoa pede pra CONGELAR várias áreas da vida de uma tal de Fátima.

Fiquei horrorizado ao imaginar que isso estava na nossa casa, e a gente nem sabia, contei pra minha esposa que estava no trabalho e ela ficou toda arrepiada, podemos acreditar que de certa forma, por isso estar em nossa casa, isso interferia no nosso lar também, porque o normal é matar um leão por dia, só que eu e Naty Cardoso matamos um leão e no outro dia já tem dois esperando, como se a nossa vida estivesse congelada! Tá repreendido em nome de Jesus!!!

Oramos e repreendemos tudo que foi feito pra essa pessoa e tudo de ruim que possa ter entrado na nossa casa! Deus é mais!!

Que isso fique de lição, cuidado, a gente nunca sabe a história por trás de cada ‘desapego’ da internet!”, escreveram.

Nas redes sociais, os usuários brincaram com o acontecido e alguns até revelaram que também já encontraram o mesmo

“A bisavó do Enzo quando morreu o que achamos de nomes no congelador dela”, disse uma delas.

Nas redes sociais, os usuários brincaram com o acontecido e alguns até revelaram que também já encontraram o mesmo

*Com informações da METRO

Leia mais :

Jeff Machado usou herança do avô para dar dinheiro a suspeito de matá-lo, diz investigação

Desigualdade no acesso à educação e queda no analfabetismo no Brasil

Dia Nacional da Imunização reforça a importância e segurança das vacinas