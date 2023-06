Vídeo: Galpão do Boi Caprichoso pega fogo em Parintins nesta terça-feira (13)

A causa do incêndio ainda não foi divulgada

Parintins (AM) – O galpão do Boi-bumbá Caprichoso pegou fogo, nesta terça-feira (13), no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações divulgadas em nota pelo Boi-bumbá Caprichoso, confirmou o princípio de incêndio em duas peças da alegoria do artista Roberto Reis que atua no processo de preparação para o Festival Folclórico de Parintins.

O Boi Caprichoso também afirmou que os artistas, são orientados para atuar em ocorrências como essas e seguiram todos os protocolos de segurança. Devido o material alegórico ser produzido por um produto que gera muita fumaça, as imagens assustaram as pessoas, mas que segundo eles tudo está sob controle.

O fogo foi controlado pelos próprios trabalhadores e vizinhos próximos ao galpão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e estão apurando as causas do incêndio, que até o momento não foram divulgadas.

🔥 FOGO: incêndio no galpão de alegorias do Boi Caprichoso, em Parintins. pic.twitter.com/9R5xS1qq6u — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 13, 2023

