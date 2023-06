Manaus abre inscrições gratuitas para curso de “Formação de C-Levels”

Manaus (AM) – O curso de “Formação de C-Levels” está com inscrições abertas para segunda edição do edital “Mais Inovação”. As inscrições seguem abertas até a próxima quinta-feira (15), no site https://www.c-level.academy/.

Com o objetivo de capacitar lideranças de startups, empreendedores e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio nas áreas de tecnologia e inovação, o curso é uma realização do Instituto Creathus e Innovation Studio.

“Estamos disponibilizando mais essa nova etapa do edital Mais Inovação. O curso de C-Levels é essencial para o desenvolvimento de uma startup, fornecendo conhecimentos especializados, habilidades de liderança e networking valioso, impulsionando o crescimento e o sucesso da empresa”, destacou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

Segundo o organizador do curso, Eric Muniz, a iniciativa vai abordar estes e outros pontos em perspectiva para o crescimento dos empreendedores.

“Todos sabemos que a jornada não é fácil, mas isso não justifica um trabalho solitário ou extremamente competitivo. Ao longo do curso, os aspirantes a C-Levels entenderão quais são os problemas de uma governança frágil, de um estudo de mercado raso, de uma cultura organizacional inexistente, da falta de ensaio para um pitch, pouca atenção para inteligência emocional e outros gargalos que são muito mais recorrentes do que pensamos”, destacou.

Para participar, o candidato deve ter 18 anos ou mais. O curso será realizado nos dias 17 e 24, e 1º de julho, no Casarão de Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro. Mais informações podem ser obtidas por meio do contato (92) 99227-3409.

*Com informações da assessoria

