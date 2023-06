Homem é preso ao oferecer celular para estuprar enteada de 13 anos no AM

O suspeito enviava mensagens para a vítima e dizia que queria "ficar" com ela uma única vez

Careiro Castanho (AM) – Um homem de 45 anos, foi preso pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável cometido contra sua enteada de 13 anos. O fato ocorreu no quilômetro 118 da rodovia federal BR-318, ramal PA, zona rural de Careiro Castanho.

De acordo com o delegado David Jordão, titular da unidade policial, as diligências iniciaram logo após os investigadores de plantão receberem denúncias que informavam que o autor estava tentando consumar o abuso sexual com a adolescente em troca de um aparelho celular que ele havia comprado.

“Tivemos acesso a mensagens de voz enviadas via aplicativo de mensagens instantâneas onde o suspeito tentava manipular a vítima em troca do objeto. Ele era padrasto dela, e relatava que desejava consumar o ato sexual apenas uma vez, e ninguém precisaria saber”, explicou David Jordão.

Conforme a autoridade policial, um familiar próximo a ela colheu as informações do abuso durante aquela tarde e denunciou para evitar um possível estupro.

“Com base nisso, os policiais foram ao endereço e conseguiram localizar e prender o indivíduo, que confessou ter mostrado suas partes íntimas para vítima”, disse o delegado.

Procedimentos

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável, e ficará à disposição da Justiça.

Leia também:

Abuso e exploração sexual contra crianças é tema de livro da Valer

Padrasto é preso por abusar sexualmente da enteada de 13 anos em Manaus

Professor é preso suspeito de estuprar oito alunas com idades entre 9 e 12 anos