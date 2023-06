“In Concert” reúne grandes nomes da música regional

Manaus (AM ) – O Teatro Amazonas recebe, no próximo dia 30 de junho, a IV edição do espetáculo “In Concert”, uma promoção do tenor amazonense Miquéias William. A apresentação contará com a participação de grandes nomes da música regional, como Ketlen Nascimento e Ellen Fernandes, e a atração nacional, o tenor e cantor gospel Robinson Monteiro, todos acompanhados pela Orquestra Passione. O show acontece às 20h.

O “In Concert” tem como proposta promover o encontro entre os cantos lírico e popular, abrindo oportunidade para novos talentos e contribuindo para aumentar o acesso do público em geral à música erudita, conforme explica o idealizador do evento, Miquéias William.

Segundo Miquéias William, o evento proporciona ao público uma experiência musical diferenciada, com a mistura de diferentes tipos de vozes. No repertório do show, diz ele, terá canções como “O sole mio”, de Eduardo di Capua, “Con te partiró” e “L’abitudine”, de Andrea Bocelli, e “Amazônia”, de Ketlen Nascimento.

O espetáculo, diz ele, também contará com a participação do coral Vozes da Compensa. Trata-se de projeto social idealizado por Miquéias e composto por pessoas que foram selecionadas para receber formação musical sem custos, uma forma de transmitir a cultura do canto lírico.

A regência do coral é do maestro Everaldo Barbosa. “Essa é a primeira vez que os participantes do coral vão se apresentar em público, no Teatro Amazonas, que é um palco muito importante para a música erudita. Então, esse será um dos pontos altos do ‘In Concert’ deste ano”, destacou Miquéias William.

Os ingressos para o “In Concert” já estão à venda nas Óticas Diniz, na bilheteria do Teatro Amazonas, no Centro, e no site www.shoppingingressos.com . Mais informações pelo número (92) 99200-8142.

Convidados – Entre os convidados do “In Concert” está o cantor Robinson Monteiro, que ficou conhecido como “Anjo”, depois de ganhar popularidade, em 2001, apresentando-se no Programa Raul Gil, no SBT. O seu segundo álbum solo, intitulado “Anjo”, e lançado pela Warner Music, rendeu ao cantor o Disco de Platina, pela vendagem de mais de 1,5 milhão de cópias. Robinson é uma referência na música gospel.

Quem também estará no palco é a cantora amazonense Ellen Fernandes. Ela tem forte influência da música regional e a sonoridade moderna da canção popular. Ketlen Nascimento também mistura no seu canto o regional e a Música Popular Brasileira (MPB).

Já o idealizador do evento, Miquéias William, iniciou os estudos de música com a professora Sueli Walcafre, fez curso de técnica vocal em Curitiba com Neyde Thomas e Rio Novello. Também teve como mestre o professor Benito Maresca, que foi um dos maiores tenores do Brasil. Miquéias integra o Coral do Amazonas e já fez parte de grandes espetáculos.

