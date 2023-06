Áudio revela garota de programa pedindo ajuda para matar empresário: “Alguém barra pesada”

Nos diálogos ocorridos por meio do WhatsApp, a mulher conta que a amiga precisa conversar com pessoas "pestinhas"

Brasília (DF) – A garota de programa de luxo Carolina Vieira Lemos Ferreira, 25 anos, investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por crimes de ameaça, extorsão, dano e stalking cometidos contra um empresário de Brasília, tentou contratar criminosos para tirar a vida da vítima. As informações foram obtidas pela coluna Na Mira, do site Metrópoles.

A acompanhante chegou a ser presa por perseguir e ameaçar a família do empresário. Nos diálogos ocorridos por meio do WhatsApp, Carolina afirma que a amiga precisa conversar com pessoas apelidadas de “pestinhas”, que seriam supostos criminosos.

“Eu preciso que você converse com os pestinhas, porque eu tô a fim de fazer alguma maldade. Alguma maldade que me deixe ilesa de tudo”, diz.

Carolina prossegue na conversa ressaltando que está “com muita raiva” do empresário. “Preciso de alguém barra pesada mesmo. Alguém que não tenha medo de nada. Alguém que, se eu falar ‘Faça isso’, ele faz. Eu não sei se os pestinhas são suficientes para isso. E eu não posso ficar falando pelo telefone, por isso preciso encontrar pessoalmente. Porque se eu falo pelo telefone tudo fica registrado. Fica registrado eu, fica registrado você e fica registrado todo mundo”, disse.

Garota de programa suspeita de contrata uma pessoa para matar empresário Foto: Reprodução

O caso

Em março deste ano, na tentativa de invadir o apartamento do empresário, a prostituta destruiu a portaria do prédio e agrediu o porteiro. Na confusão, veículos de outros moradores foram danificados. As chantagens começaram depois de o empresário se encontrar com a acompanhante por três vezes.

A garota de programa fez fotos e vídeos dos programas com a vítima e passou a exigir grandes quantias em dinheiro para que o material não fosse divulgado nas redes sociais.

O homem, então, fez uma série pagamentos cedendo aos achaques da prostituta. Carolina chegou a aparecer no escritório da vítima, na tentativa de intimidá-lo.

Veja momento em que garota de programa quebra portaria de prédio:

Gravidez falsa

Conforme a coluna Na Mira, a garota de programa chegou a simular uma gravidez, forjando documentos emitidos por laboratórios. O objetivo da mulher era deixar o empresário ainda mais acuado e, assim, obter novos depósitos dele. A mulher mora em uma das regiões mais nobres do DF e desembolsa uma fortuna pelo aluguel de um luxuoso apartamento no Noroeste.

