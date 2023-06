Congresso da Central Única dos Trabalhadores elege diretor do Amazonas

Manaus (AM) – A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira filiados a Central Única dos Trabalhadores (CONTICOM-CUT) promoveu, nessa semana, o 10º Congresso, com o tema “Reconstruir, Avançar e Edificar”, com enfoque na reorganização do ramo diante das novas perspectivas políticas do país. O encontro foi realizado de forma híbrida (presencial e online), na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo.

Na oportunidade foi eleito a nova diretoria da confederação para o próximo quadriênio. O Amazonas está sendo representado na nova diretoria pelo diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sitracomec), Carles Waldemar, que assumiu a Diretoria Executiva de Assuntos Sociais da Entidade.

Waldemar pontuou que o principal desafio do congresso foi mobilizar e reorganizar os sindicatos do ramo, por conta da nova conjuntura política do país e diante das expectativas de haver uma reforma sindical, a partir das reivindicações do próprio movimento.

“Precisamos reorganizar e se estruturar para os impactos da retomada do PAC e a ampliação do Programa Minha Casa, Minha Vida, situações que vão demandar muito esforço nosso na organização e representação dos trabalhadores”, explicou o novo diretor do CONTICOM.

Carles Waldemar destacou ainda que um dos debates mais prioritários nesse momento é a luta pela reconstrução da estrutura de fiscalização do Estado, atualmente muito reduzida em função da política do desmonte do Ministério do Trabalho e Emprego promovido pelo governo anterior.

Diálogo

O novo diretor afirmou que o governo Lula conversa com o movimento sindical, mas ainda espera que as reivindicações da classe trabalhadora recebam mais protagonismo.

Waldemar enxerga a possibilidade de criação de um canal direto de diálogo permanente com o governo, que deverá ser usado pelos sindicatos para a busca de um maior protagonismo na discussão sobre reordenamento jurídico das relações do trabalho e do cumprimento pelas empresas de cláusulas sociais.

*Com informações da assessoria

