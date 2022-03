Mostra expõe trabalho de mulheres empreendedoras na Casa das Artes

Manaus (AM)- A Casa das Artes recebe, a partir do dia 15 de março até 1º de maio, a exposição “A Cidade Através da Lente”, com fotografias produzidas por 40 empreendedoras do setor de gastronomia.

Realizada neste Mês da Mulher, a mostra é resultado do trabalho das empreendedoras manauaras, que participaram de oficinas ministradas pela artista e educadora Flávia Mielnik. Com a curadoria da fotógrafa Karina Bacci, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, 75 imagens integram a mostra.

A Casa das Artes, localizada no Largo de São Sebastião, no Centro, recebe os visitantes a partir do dia 15 de março, das 16h às 20h, de terça-feira a domingo.

O espaço do Governo do Amazonas, administrado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tem acesso gratuito, sem a necessidade de agendamento, mediante apresentação da carteira de vacinação.

Para elas

De acordo com o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, o incentivo à economia criativa é a base da Secretaria. Apolo afirma que o órgão trabalha esse suporte em diversas frentes.

Neste mês da mulher, por exemplo, além da mostra, o órgão também promove uma feira de empreendedorismo feminino, no Palacete Provincial, a “ExpoMulher”.

“A Economia Criativa é o grande motor do empreendedorismo, dá espaço para fotógrafos, escritores, artistas independentes, trabalhadores da moda e gastronomia. A economia criativa permite que empreendedores com poucos recursos possam ser cada vez mais competitivos. Especialmente neste mês da mulher, o Governo do Amazonas fomenta ainda mais esse nicho que tem uma parcela significativa de mulheres”, explica o secretário.

Foto de Carline dos Santos

A exposição, que recebe o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, é realizada pela Pink Produções e produzida pela Elo 3, em parceria com o Consulado da Mulher e patrocínio da Whirpool, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

As empreendedoras participaram da oficina on-line promovida pelo Consulado da Mulher. Além do curso, uma câmera fotográfica será sorteada para as participantes da oficina, durante a aula de encerramento no dia 14 de março na Casa das Artes.

A mostra ocupa, ao todo, quatro salas da Casa das Artes. Com curadoria da fotógrafa do Museu de Arte Moderna de São Paulo, Karina Bacci, a exposição busca mostrar o aprendizado das empreendedoras na captação das texturas, cores e sensações de suas comidas através da fotografia, além de melhorar a comunicação de suas empresas.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Fotos: Gessica Nunes (gotas de chocolate), Carline dos Santos (colheres de pau)

