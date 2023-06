Amazonas participa de oficina do Projeto ImunizaSUS

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado e Saúde do Amazonas (SES-AM), participa desta terça-feira (20/06) até quarta-feira (21), da 6ª Oficina Temática do Projeto ImunizaSUS. O evento ocorre em Brasília, Distrito Federal.

Nesta edição, a oficina temática aborda os desafios da gestão de insumos e cadeia de frio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A subgerente da Gerência Estadual de Imunização (GEIM) na FVS-RCP, Cleia Martins, representa o Amazonas na mesa redonda

“Desafios e práticas de estados e municípios na Rede de Frio descentralizada”, ao destacar o Centro de Distribuição de Imunobiológicos do Amazonas.

Cleia destaca que essa é uma ótima oportunidade para dar vitrine ao modelo do Amazonas.

“Estamos mostrando as especificidades do Estado no que tange a distribuição e conservação desses imunobiológicos até o destino final deles. Assim, levando as discussões, ao nível nacional, os nossos desafios e buscando adequações e melhorias de políticas públicas”, ressalta.

Outros representantes presentes no evento foram Tereza Pereira, gerente da Rede de Frio do Governo do Distrito Federal (SES-DF); Luciana Barbosa, gerente de Vigilância em Saúde do município de Corumbá (MS); e Dieyme Costa, coordenadora de Imunização de São Benedito (CE).

ImunizaSUS

O Projeto ImunizaSUS faz parte de um convênio firmado entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Ministério da Saúde, sendo executado pela Faculdade São Leopoldo Mandic, que visa a educação continuada relacionada à imunização.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

“Tempo ótimo”, diz terapeuta sobre sexo de 9 a 12 minutos de duração

Hospital Delphina recebe vistoria do Ministério da Saúde para realização de transplantes renais

Semana Mundial da Continência: Fisioterapeuta alerta para importância da prevenção