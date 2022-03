Manaus (AM) – Dois homens, que trabalhavam próximo a um lago dentro de uma chácara, no bairro Novo Israel, na rua Guanambi, foram atingidos por um raio e sofreram uma descarga elétrica por volta das 16h desta terça-feira (8). As vítimas foram identificadas como Flávio Carvalho de Lima, de 44 anos, e Francisco Ricardo, de 43 anos.

Segundo moradores das proximidades da chácara, ao perceberem que os homens foram atingidos, eles ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que fizeram os primeiros socorros das vítimas.

Os dois homens foram levados para o Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. O quadro de saúde de ambos é estável.

Brasil no topo de casos

Talvez você não saiba, mas o Brasil está em primeiro lugar na lista de países com maior incidência de raios no mundo: são 77,8 milhões de descargas no solo a cada ano. E esse número não apenas impressiona como também preocupa: um estudo inédito feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, aponta que o país ocupa a sétima posição no ranking global de mortes provocadas pelo fenômeno.

Só neste século, já foram registrados 2.194 casos, uma média de 110 casos por ano, desde 2000. Esses dados foram levantados pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Inpe, reunindo informações coletadas pelo Departamento de Informações e Análise Epidemiológica (CGIAE) do Ministério da Saúde, veículos da imprensa e dados de população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Edição: Leonardo Sena

Leia mais:

Sucuri é flagrada atacando ave em lagoa; veja vídeo

Menina é picada por cobra jararaca em sala de aula

Onça é flagrada na estrada do aeroporto de Tefé; veja vídeo