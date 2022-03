Limpeza urbana: veículos abandonados são removidos das vias pela Prefeitura de Manaus

Os agentes do IMMU percorreram a avenida Djalma Batista, ruas do Centro e do bairro Cachoeirinha e notificaram os motoristas que estavam usando a calçada como estacionamento

Manaus (AM) – Carros abandonados são um problema, pois acabam poluindo e acumulando lixo nas vias de Manaus. Assim, com o objetivo de limpar e ampliar o espaço dos pedestres, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou a remoção dos veículos nas ruas dos bairros das Zonas Sul e Centro-Sul, na manhã desta terça-feira (8).

“Essa fiscalização é para ordenamento no trânsito da cidade. Os motoristas precisam entender que passeio e calçada são lugares do pedestre circular. Vamos autuar esses motoristas e garantir que o munícipio tenha seu espaço preservado na via”, enfatizou o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Leda.

Os agentes do IMMU percorreram a avenida Djalma Batista, ruas do Centro e do bairro Cachoeirinha e notificaram os motoristas que estavam usando a calçada como estacionamento e obrigando os pedestres a circularem pela rua, correndo o risco de sofrerem acidentes.

No bairro Praça 14 de Janeiro, dois carros que estavam abandonados na rua, acumulando lixo e sendo utilizados como abrigo para usuários de entorpecentes, foram removidos para o parqueamento da Prefeitura de Manaus.

Ao percorrerem as ruas do Centro da cidade, oito veículos foram autuados na rua Dr. Moreira, por estarem estacionados no passeio público que é destinado ao pedestre e obstruindo a entrada de viaturas operacionais em serviços.

“A gente observa que os agentes devem multar mesmo esses motoristas que ficam colocando esses carros na calçada e nos impedem de andar, correndo até um risco de ser atropelado. A prefeitura está de parabéns por estas operações”, disse a assistente social, Lucélia Amorim.

