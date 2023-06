Em ano de atividade, FME ampara a formação de novos talentos e atletas em Manaus

Oficializada em 7 de junho de 2022, a Fundação Manaus Esporte (FME) completou um ano neste mês e a prefeitura fez um balanço positivo dos projetos fomentados dentro da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Sou um apaixonado por esporte e, na minha gestão, é um ponto fundamental, porque está diretamente ligado à saúde, à qualidade de vida. A Fundação Manaus Esporte surgiu com o intuito de centralizar e expandir a prática esportiva a todos os cidadãos da nossa cidade, seja no lazer ou no alto rendimento. Desde o início, nossa meta é tornar Manaus uma cidade cada vez mais esportiva”, destacou o prefeito.

O diretor-presidente Aurilex Moreira coordena as ações e direciona os programas desde a criação da FME. Para ele, o primeiro ano de trabalho entregou resultados expressivos e “preparou o terreno” para novas realizações no segundo ano.

“Foram 365 dias árduos, de muito trabalho, e temos orgulho do que foi construído até aqui. O manauara, hoje, tem várias opções de modalidades e locais para se exercitar. Além disso, nossos talentos têm mostrado o valor em torneios nacionais e internacionais com o nosso apoio. O esporte de base também tem sido olhado com carinho. Sabemos que há muito caminho a ser percorrido, e nossa cidade é um local de muito potencial, que respira esporte, colabora para isso”, avaliou Aurilex.

Manaus Esportiva

Projeto macro da Fundação Manaus Esporte, o “Manaus Esportiva” nasceu praticamente junto da transição e, desde então, age no oferecimento de atividades esportivas a crianças, jovens e idosos nos 17 núcleos espalhados por toda a capital. Nos próximos meses, a expectativa é de que a quantidade aumente para 50.

Modalidades como futebol, natação, futsal, voleibol, handebol, basquete, badminton, artes marciais e outras estão disponíveis para a adesão de novos alunos. Até então, são aproximadamente 4 mil pessoas beneficiadas com as atividades.

Esporte na Comunidade

A prefeitura chegou às periferias com o programa “Esporte na Comunidade”, que consiste na concessão de kits com equipamentos esportivos aos projetos nos bairros e comunidades de Manaus, que necessitam desses materiais para dar sequência às atividades.

Na semana em que a FME completou um ano, o programa chegou à marca de 200 projetos sociais atendidos de todas as zonas da cidade, totalizando mais de 22 mil pessoas beneficiadas diretamente.

O coordenador do Esporte na Comunidade é o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite, que deu os primeiros passos em um projeto social há anos e sabe muito bem da relevância da iniciativa na vida de quem almeja alcançar grandes voos.

“O Esporte na Comunidade tem causado um grande impacto na vida das crianças, jovens e adolescentes, e acaba alimentando o sonho. Em momento de entrega dos kits, nos abraços e sorrisos dos contemplados, a gente consegue sentir a satisfação das comunidades que nunca foram vistas. Alcançar a marca de 200 projetos sociais atendidos é uma realização muito grande de toda a administração, que trabalha em prol das comunidades”.

Manaus Olímpica

Como forma de estimular atletas que vislumbram um futuro de sucesso no esporte, surgiu o “Manaus Olímpica”. O programa capta e recebe os destaques do “Manaus Esportiva”, para que sejam apoiados pelo poder municipal e possam desenvolver suas habilidades no alto rendimento.

Uma vez habilitados a disputar competições nacionais e internacionais, ou até mesmo convocados para a seleção brasileira, os atletas do Manaus Olímpica são contemplados com passagens aéreas para buscar grandes resultados.

A entrega mais expressiva aconteceu em abril deste ano. Ao todo, 42 atletas passaram por uma seletiva e viajaram, com apoio da prefeitura, até São Paulo, onde aconteceu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. A delegação manauara voltou para casa com 22 medalhas.

O Manaus Olímpica oportunizou viagens também a competidores de outras modalidades, como natação, corrida, badminton, futsal, muay thai, judô, flag football, remo, tênis, tênis de mesa, entre outras.

“É um programa de muito sucesso. Já concedemos quase 200 passagens aéreas para que nossos talentos locais pudessem competir no mesmo nível contra os grandes centros do país. A projeção a longo prazo é que tenhamos atletas da nossa terra disputando as Olimpíadas”, afirmou Paulo Israel, coordenador do programa.

Faixa Liberada

Programa contínuo da prefeitura, a Faixa Liberada foi retomada, definitivamente, após a pandemia e ampliada neste primeiro ano de FME, chegando à zona Norte, com a abertura de um novo ponto na avenida das Torres, às noites de segundas-feiras, desde janeiro deste ano.

Além disso, o tradicional projeto acontece às quartas-feiras e domingos no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, e às terças-feiras, no conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, levando diversas atividades físicas à população manauara. Faixa Liberada radical, ladeira no Parque das Laranjeiras.

O coordenador do programa, João Paulo, fala sobre o andamento da Faixa Liberada e como anda a projeção de uma ampliação ainda maior, fazendo chegar na zona Leste de Manaus.

“Após a pandemia, conseguimos expandir e potencializar a Faixa Liberada, com uma nova identidade visual, qualidade de palco, som e o mais importante: professores capacitados ministrando as aulas. Nossa vontade é expandir ainda mais para todas as zonas e fazer com que tenha em todas as partes de Manaus”, disse.

*Com informações da assessoria

