HERÓI NOS ACRÉSCIMOS

Após sofrer durante grande parte da partida, o Catar arrancou o empate nos minutos finais e celebrou um resultado histórico diante da Suíça.

O Catar escreveu um capítulo histórico neste sábado (13) ao arrancar um empate por 1 a 1 com a Suíça, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. A seleção árabe marcou nos minutos finais e conquistou o primeiro ponto de sua história em Mundiais.

Apesar do resultado, o início da partida indicava um cenário bem diferente. Logo aos dois minutos, o Catar quase surpreendeu. Após falha da defesa suíça, Edmilson Júnior ficou cara a cara com o goleiro Gregor Kobel, que evitou o gol com uma grande defesa.

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Em seguida, a Suíça assumiu o controle das ações e passou a criar as melhores oportunidades. Dan Ndoye desperdiçou boas chances, enquanto o goleiro Meshaal Abunada se transformou no principal destaque da equipe catari com importantes intervenções.

Suíça abriu o placar no primeiro tempo

A pressão suíça deu resultado aos 15 minutos. Remo Freuler sofreu pênalti dentro da área e Breel Embolo converteu a cobrança para abrir o marcador.

Mesmo após o gol, a equipe europeia continuou dominando o confronto. Denis Zakaria, Ruben Vargas e o próprio Ndoye levaram perigo em diversas oportunidades, mas não conseguiram ampliar a vantagem.

Por outro lado, o Catar encontrou dificuldades para criar jogadas ofensivas. Ainda assim, Edmilson Júnior voltou a aparecer com uma boa chance antes do intervalo, mas novamente parou em Kobel.

Catar acreditou até o fim

No segundo tempo, a Suíça seguiu superior e acumulou oportunidades para definir a vitória. No entanto, a equipe desperdiçou as chances criadas e manteve o adversário vivo no jogo.

Enquanto isso, o Catar resistia defensivamente e buscava espaços para surpreender. Mesmo sem pressionar com frequência, a seleção árabe não desistiu da partida.

A recompensa chegou aos 49 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela esquerda, Boualem Khoukhi subiu mais alto que a defesa suíça e cabeceou para o fundo da rede, decretando o empate por 1 a 1.

Primeiro ponto da história em Copas

O gol nos acréscimos provocou festa entre jogadores e torcedores cataris. Além de evitar a derrota, o resultado garantiu o primeiro ponto da seleção em Copas do Mundo.

Agora, o Catar segue vivo na disputa por uma vaga na próxima fase. O Grupo B também conta com Canadá e Bósnia e Herzegovina, que empataram na abertura da chave.

Com isso, todas as seleções permanecem com chances de classificação após a primeira rodada do grupo.

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