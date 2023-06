Cantora Luli Braga lança seu novo EP de remixes

Manaus (AM) – “Depois das Onze, a gente encaixa um no outro”, diz Luli Braga no refrão de “Depois das Onze”, single que sucedeu o visceral “Sinuose”, seu disco de estreia. O que antes parecia que iria acabar num colchão, agora vai ao encontro das calorosas pistas de dança em “Dps da 00:00”, seu novo EP que será lançado no dia 7 de julho, nas plataformas digitais.

“‘Dps da 00:00’ vem de um contato mais frequente e próximo com as pistinhas, que me atiçam uma versão mais enxerida e dançante, sabe? Tô curtindo muito experimentar cantar essas músicas agora para quem saiu do quarto e tá se jogando de novo nas pistas de dança depois de toda aquela maré ‘reflitona’ da pandemia”, conta Luli.

Abrindo os caminhos para o novo trabalho, ao som de sintetizadores e batidas de tecnomelody, o remix de “Enigma” foi o primeiro a dar o tom do EP, com a dúvida: “será que isso é amor ou só tesão?”. A continuação terá os remixes de “Depois das Onze’, “Almar (feat. Anne Jezini)” e “Corpo Cativo (feat. Dandara Manoela)”.

Da inédita parceria com a produtora musical manauara Ana Mady, surge mais uma faceta da intérprete e sua sonoridade. Unindo influências de World Music e Nova MPB que seus trabalhos anteriores já reverberam a ritmos eletrônicos latino-amazônicos como Cumbia Digital, Forró de Beiradão, Tecnobrega e Dub Reggae, a era “boneca cyberbrega produzida no polo eletrodigital de Manaus” parece evocar uma atmosfera simultaneamente nostálgica e futurista, tendência característica do que se tem chamado de Pop Amazônico.

Sobre Luli Braga

Cantora e compositora, Luli Braga estreou na cena musical amazonense com o aclamado álbum “Sinuose (2020)”. Neste trabalho, apresenta composições sensíveis em parceria com artistas como ÀIYÉ, Anne Jezini, Dandara Manoela, Flaira Ferro, Gabriella Dias, Iana Moral, Ju Strassacapa, Tiê e Yaneza.

Em 2022, lançou o videoclipe impactante de “Rio Abaixo do Rio”, premiado como Melhor Videoclipe da Região Norte pela 7ª Edição do Prêmio Profissionais da Música 2023, e o single “Depois das Onze”, cujo videoclipe foi recém escolhido pela curadoria do Women’s Music Event 2023 para compor quadro de 20 mulheres selecionadas para o PITCH da edição. Sua versatilidade artística já conquistou palcos de relevância como o Estúdio ShowLivre (SP) e a 17ª Edição do Festival SeRasgum (PA).

Artista Natura Musical 2023, Luli Braga se prepara para a execução do “Circuito Manacaos”, projeto contemplado pelo Edital de 2022 que fomenta cenas de cinco vertentes artísticas emergentes da cidade de Manaus.

Além disso, está prestes a lançar o tão aguardado EP “Dps da 00:00”, que traz remixes de quatro das onze músicas lançadas nas plataformas digitais, flertando com referências de beiradões e aparelhagens da Região Norte. O trabalho já teve início com “Enigma Remix”, single lançado no último dia 02 de junho.

Leia mais:

Espetáculo musical retrata migrantes no Teatro Gebes Medeiros

Literatus promove Jornada de Nutrição com palestra e oficina de panificação em Manaus

Após 48 anos dedicados à Justiça do Trabalho, desembargadora Rita Albuquerque se aposenta