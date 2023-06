Literatus promove Jornada de Nutrição com palestra e oficina de panificação em Manaus

O evento contará com uma palestra e uma oficina de panificação

Manaus (AM) – O Centro de Ensino Literatus promove nesta terça (27), às 19h, e quarta-feira (28), às 18h30, na sede da rua Pará, no Vieiralves, a Jornada de Nutrição. O evento contará com uma palestra e uma oficina de panificação.

A Jornada de Nutrição coincide também com a data que marca o Dia do Técnico de Nutrição e Dietética, comemorado nesta terça-feira. “O tema da jornada deste ano é o Mercado de Trabalho para os Técnicos de Nutrição. Queremos mostrar o quanto esses profissionais são essenciais em várias áreas que demandam o acesso a alimentos”, explica a coordenadora pedagógica do Literatus, Ana Cláudia Ferreira.

O representante do Amazonas no Conselho de Nutrição, Maurício Rafael, irá palestrar na terça-feira, abordando a importância do profissional para o mercado de trabalho e também irá orientar sobre como se filiar ao Conselho de Nutrição.

“Hoje, cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a qualidade dos alimentos que consomem. Por isso, o técnico em Nutrição e Dietética é tão fundamental hoje porque atua em diversos campos: na área de produção de alimentos, no controle de qualidade e desperdício de alimentos dentro do processo produtivo; na área hospitalar tanto na produção e distribuição de dietas hospitalares, levando a garantia de recuperação ao paciente, além das diversas áreas da indústria”, explica Maurício, que atua há mais de 20 anos como nutricionista.

Na quarta-feira, os alunos do curso Técnico em Nutrição do Literatus irão participar de uma oficina de panificação com o chef Jerry Matos, que é formado em Gastronomia e pós-graduado em Segurança Alimentar. Na oficina, os alunos irão aprender quatro receitas: pão caseiro, bolo integral e biscoito integral.

Formação técnica

O Centro de Ensino Literatus oferece o curso técnico de Nutrição e Dietética para pessoas que têm interesse em ingressar rápido na carreira voltada para os cuidados com os alimentos. Por ser um curso de nível médio, o aluno conclui a formação em apenas dois anos.

O nutricionista e membro do Conselho de Nutrição, Maurício Rafael, chama atenção para o amplo campo de atuação do técnico em Nutrição. “Este profissional é fundamental em todo o processo produtivo. Ele pode atuar em todas as áreas nas quais o alimento é a fonte primordial e onde é necessário ter acesso à alimentação”.

No Literatus, a sede dos cursos técnicos em Nutrição fica na rua Pará, no Vieiralves.

*Com informações da assessoria

